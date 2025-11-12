Πάτρα: «Το Κελάρι της Γιαγιάς» επιστρέφει για 31η χρονιά με γεύσεις, μνήμες και παραδόσεις

Το Λύκειον των Ελληνίδων Πατρών αναβιώνει και φέτος τον αγαπημένο θεσμό «Το Κελάρι της Γιαγιάς», μια γιορτή παραδοσιακών γεύσεων και χειροποίητων δημιουργιών που κρατά ζωντανή τη λαϊκή μας κληρονομιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, από τις 10:00 π.μ. έως τις 6:30 μ.μ.

12 Νοέ. 2025 12:57
Pelop News

Την  Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, από τις 10πμ ως τις 6.30μμ, το Λύκειον των Ελληνίδων-Παράρτημα  Πατρών  διοργανώνει για 31η χρονιά  την εκδήλωση-θεσμό «Το Κελάρι της Γιαγιάς».

Πρόκειται για μια έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών που παρασκευάζονται με συνταγές που χάνονται στα βάθη της ελληνικής παραδοσιακής ζωής.

Δίπλα σε αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί χειροποίητες κατασκευές, χρηστικών και  διακοσμητικών αντικειμένων, που βασίζονται σε φυσικά υλικά και τεχνικές του παρελθόντος.

Όλα τα εκθέματα προετοιμάζονται από μέλη, μαθητές/μαθήτριες και φίλους/φίλες του Λυκείου.

Η ιδέα πίσω από το «Κελάρι της Γιαγιάς» είναι απλή: μια εκδήλωση αφιερωμένη στις παραδοσιακές γεύσεις, φτιαγμένες με αγνά υλικά και «γιαγιαδίστικες» συνταγές,όχι μόνο ξυπνάει  μνήμες, αλλά αποτελεί και  «κιβωτό γνώσης» για τις επόμενες γενιές.

Διασώζονται και προβάλλονται στοιχεία της λαϊκής μας παράδοσης που αλλιώς κινδυνεύουν να χαθούν από την σαρωτική δύναμη της ταχύτητας και της ομοιομορφίας της εποχής.

Ο φιλόξενος χώρος του Λυκείου των Ελληνίδων-Παράρτημα Πατρών (Σατωβριάνδου 32, μεταξύ Μαιζώνος και Κορίνθου) θα γεμίσει για μια ακόμα φορά με γεύσεις, αρώματα και ζεστασιά που μόνο η αυθεντικότητα των παρασκευασμάτων μπορεί να προσφέρει.

