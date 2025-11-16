Πάτρα: Το λιμάνι, η Γκίλφοϊλ, οι εξορύξεις και η λύση με ένα δημοψήφισμα

Μια εξόχως αποκαλυπτική τοποθέτηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά την προχθεσινοβραδινή συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, εφάπτεται με τη βαρύνουσα άποψη την οποία διατύπωσε στην «Π» ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Αριστοφάνης Στεφάτος. Οι δύο απόψεις έχουν ως φόντο το λιμάνι της Πάτρας και την αναβάθμισή του.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η πρέσβειρα, με δεδομένη την κυριαρχία της κινεζικής Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, δήλωσε ότι «αμερικανικές υποδομές θα βελτιώσουν ίσως την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές για αντιστάθμισμα της κινεζικής επιρροής στον Πειραιά». Ετσι ακριβώς αποδόθηκαν τα λεγόμενά της στη μετάφραση. Προφανώς, η κ. Γκιλφόιλ λέει ότι αφού οι ΗΠΑ έχουν «χάσει» τον Πειραιά, θα προσπαθήσουν να ανοίξουν εμπορικούς δρόμους προς τη Δύση από άλλα μεγάλα λιμάνια της χώρας κι ένα από αυτά φυσικά είναι της Πάτρας.

Από τη δική του πλευρά, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος, μιλώντας χθες στην «Π», χαρακτήρισε το λιμάνι της Πάτρας ιδανικό να προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες στο έργο των εταιρειών που ξεκινούν γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Μας προέτρεψε δε, να κοιτάξουμε την αναβάθμιση του λιμένα της Λεμεσού που λειτουργεί ως εφοδιαστική βάση των εταιρειών που κάνουν γεωτρήσεις στην Κύπρο.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ

Με άλλα λόγια έχουμε πολλαπλή «χειροπιαστή» βούληση -αν συνυπολογίσουμε και την κινητικότητα προκειμένου να καταστεί το λιμάνι της Πάτρας λιμάνι κρουαζιέρας- που παραπέμπει στη διαμόρφωση συνθηκών στρατηγικής αναμόρφωσης του τρίτου (κατ’ επίφαση σήμερα…) λιμανιού της χώρας.

Η Πάτρα, που την τελευταία 20ετία βλέπει την «πλάτη» της Ηγουμενίτσας, ενώ έχουν χαθεί από τον ορίζοντά της τα προπορευόμενα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου και της Αλεξανδρούπολης, έχει την ευκαιρία της, προκειμένου να διαδραματίσει πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενέργεια, το εμπόριο και τον τουρισμό επαναποκτώντας στρατηγικά πλεονεκτήματα του περασμένου αιώνα.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ…

Εχει, ωστόσο, η αχαϊκή πρωτεύουσα και μια ατυχία. Στην τωρινή ευνοϊκή χρονική συγκυρία αρνείται η δημοτική αρχή να παραδεχθεί ποια είναι η πραγματική αναπτυξιακή προοπτική της πόλης, γιατί ως μόνη «προοπτική» αντιλαμβάνεται την υλοποίηση των ιδεοληψιών της.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας κι αυτός στην «Π», επισήμανε πολύ εύγλωττα ότι «θα πρέπει η Πάτρα ως κοινωνία, ως παραγοντική οντότητα, να ξέρει τι θέλει. Να θέλει κάτι, να το διεκδικεί και να θέλει να το επιβάλει».

ΠΗΓΕΣ ΠΛΟΥΤΟΥ

Εκείνο που γνωρίζουμε γιατί είναι απόλυτα διαπιστωμένο, είναι ότι έχουμε ξεμείνει σε τούτη την πόλη με τη «φοιτητική βιομηχανία» που δεν καλύπτει φυσικά όλες τις οικονομικές ανάγκες της πόλης. Το λιμάνι, όπως κι αν το δει κανείς, προσφέρεται για αναζήτηση πρόσθετων πηγών πλούτου, που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Και σ’ αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι θα είναι αυτοκτονικό αν σηματοδοτηθεί το μέλλον της Πάτρας από την αντίσταση της δημοτικής αρχής. Στα ολοκληρωτικά καθεστώτα μπορεί να παρατηρούνται αδιέξοδα. Στις δημοκρατίες όχι. Δημοψήφισμα, αν παραστεί ανάγκη!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



