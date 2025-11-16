Πάτρα: Το λιμάνι, η Γκίλφοϊλ, οι εξορύξεις και η λύση με ένα δημοψήφισμα

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα μας κλείνει το μάτι, εμείς τι θα πράξουμε;

Πάτρα: Το λιμάνι, η Γκίλφοϊλ, οι εξορύξεις και η λύση με ένα δημοψήφισμα
16 Νοέ. 2025 18:02
Pelop News

Μια εξόχως αποκαλυπτική τοποθέτηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά την προχθεσινοβραδινή συνέντευξή της στον ΑΝΤ1, εφάπτεται με τη βαρύνουσα άποψη την οποία διατύπωσε στην «Π» ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Αριστοφάνης Στεφάτος. Οι δύο απόψεις έχουν ως φόντο το λιμάνι της Πάτρας και την αναβάθμισή του.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η πρέσβειρα, με δεδομένη την κυριαρχία της κινεζικής Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, δήλωσε ότι «αμερικανικές υποδομές θα βελτιώσουν ίσως την απόδοση από άλλα λιμάνια και περιοχές για αντιστάθμισμα της κινεζικής επιρροής στον Πειραιά». Ετσι ακριβώς αποδόθηκαν τα λεγόμενά της στη μετάφραση. Προφανώς, η κ. Γκιλφόιλ λέει ότι αφού οι ΗΠΑ έχουν «χάσει» τον Πειραιά, θα προσπαθήσουν να ανοίξουν εμπορικούς δρόμους προς τη Δύση από άλλα μεγάλα λιμάνια της χώρας κι ένα από αυτά φυσικά είναι της Πάτρας.

Από τη δική του πλευρά, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος, μιλώντας χθες στην «Π», χαρακτήρισε το λιμάνι της Πάτρας ιδανικό να προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες στο έργο των εταιρειών που ξεκινούν γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Μας προέτρεψε δε, να κοιτάξουμε την αναβάθμιση του λιμένα της Λεμεσού που λειτουργεί ως εφοδιαστική βάση των εταιρειών που κάνουν γεωτρήσεις στην Κύπρο.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ

Με άλλα λόγια έχουμε πολλαπλή «χειροπιαστή» βούληση -αν συνυπολογίσουμε και την κινητικότητα προκειμένου να καταστεί το λιμάνι της Πάτρας λιμάνι κρουαζιέρας- που παραπέμπει στη διαμόρφωση συνθηκών στρατηγικής αναμόρφωσης του τρίτου (κατ’ επίφαση σήμερα…) λιμανιού της χώρας.

Η Πάτρα, που την τελευταία 20ετία βλέπει την «πλάτη» της Ηγουμενίτσας, ενώ έχουν χαθεί από τον ορίζοντά της τα προπορευόμενα λιμάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου και της Αλεξανδρούπολης, έχει την ευκαιρία της, προκειμένου να διαδραματίσει πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενέργεια, το εμπόριο και τον τουρισμό επαναποκτώντας στρατηγικά πλεονεκτήματα του περασμένου αιώνα.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ…

Εχει, ωστόσο, η αχαϊκή πρωτεύουσα και μια ατυχία. Στην τωρινή ευνοϊκή χρονική συγκυρία αρνείται η δημοτική αρχή να παραδεχθεί ποια είναι η πραγματική αναπτυξιακή προοπτική της πόλης, γιατί ως μόνη «προοπτική» αντιλαμβάνεται την υλοποίηση των ιδεοληψιών της.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας κι αυτός στην «Π», επισήμανε πολύ εύγλωττα ότι «θα πρέπει η Πάτρα ως κοινωνία, ως παραγοντική οντότητα, να ξέρει τι θέλει. Να θέλει κάτι, να το διεκδικεί και να θέλει να το επιβάλει».

ΠΗΓΕΣ ΠΛΟΥΤΟΥ

Εκείνο που γνωρίζουμε γιατί είναι απόλυτα διαπιστωμένο, είναι ότι έχουμε ξεμείνει σε τούτη την πόλη με τη «φοιτητική βιομηχανία» που δεν καλύπτει φυσικά όλες τις οικονομικές ανάγκες της πόλης. Το λιμάνι, όπως κι αν το δει κανείς, προσφέρεται για αναζήτηση πρόσθετων πηγών πλούτου, που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Και σ’ αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι θα είναι αυτοκτονικό αν σηματοδοτηθεί το μέλλον της Πάτρας από την αντίσταση της δημοτικής αρχής. Στα ολοκληρωτικά καθεστώτα μπορεί να παρατηρούνται αδιέξοδα. Στις δημοκρατίες όχι. Δημοψήφισμα, αν παραστεί ανάγκη!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:23 Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η Δύση είχε αντιδράσει στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία
18:10 Πάτρα: Κίνδυνος από πλάτανο στο Σαραβάλι – Παρέμβαση ζητούν κάτοικοι μέσω της «Ανοικτής Γραμμής»
18:02 Πάτρα: Το λιμάνι, η Γκίλφοϊλ, οι εξορύξεις και η λύση με ένα δημοψήφισμα
17:53 Το θετικό ντεμπούτο των Κωστούλα και Τεττέη στην Εθνική Ελλάδας ΒΙΝΤΕΟ
17:43 Μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2026 ζητά η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
17:42 Ο Προμηθέας υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό, τώρα «τελικός» στη Χαϊδελβέργη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
17:33 Δολοφονία Λάλα: Βαρύτατη ποινική δίωξη στους τέσσερις συλληφθέντες
17:30 Ο Παναιγιάλειος με γκολ στις καθυστερήσεις πήρε σπουδαίο τρίποντο
17:23 ΚΚΕ για Μητσοτάκη-Ζελένσκι: Εφυγαν οι Αμερικανοί ντίλερς του πανάκριβου LNG και κατέφτασε ο αγοραστής του διεφθαρμένου καθεστώτος
17:18 «Who was Georgios from Patras?*» – Αυστραλός ψάχνει απογόνους ενός στρατιώτη από την Πάτρα
17:08 Καρδίτσα: Μηχανόβιος κατά αστυνομικών και δικαστικών!
17:07 Στο Πεκίνο ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Ιω. Βενέτης
16:55 Ο Νίκος Τζανάκος ενημέρωσε τον δήμαρχο Αιγιάλειας για την Ταϊβάν
16:49 Χωρίς πάτο το βαρέλι για την Παναχαϊκή, συνετρίβη από την Κόρινθο
16:46 Απάντηση δημοτικής αρχής σε Φωτήλα: «Ανάξιοι σχολιασμού οι μεταθανάτιοι προβληματισμοί του…»
16:33 Βατικανό: Ο Πάπας έκανε το τραπέζι σε φτωχούς, τρανσέξουαλ και άστεγους
16:20 Για κακούργημα συνελήφθη πρώην Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού
16:20 Πώς δικαιολογήθηκε η Ράνια Καρατζαφέρη για το «χοντρό» επεισόδιο με αστυνομικούς για αλκοτέστ
16:11 Στον εισαγγελέα οι 4 κατηγορούμενοι για το φόνο Λάλα
16:00 Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Προσέλαβε εξειδικευμένο τοπογράφο για το Τμήμα Πολεδομίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ