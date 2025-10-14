Πάτρα: Το Λιμενικό για τον τραυματισμό ναυτεργάτη

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για τον τραυματισμό ναυτεργάτη σε πλοίο στη γραμμή Πάτρα – Ιταλία.

Καταγγελία για τραυματισμό ναυτεργάτη στην Πάτρα

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Λιμενική Αρχή της Πάτρας ενημερώθηκε απογευματινές ώρες χθες Δευτέρα 13/10/2025, για τον τραυματισμό ενός 42χρονου ημεδαπού μέλους πληρώματος (ειδικότητας επίκουρου) ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, ελληνικής σημαίας, πριν τον απόπλου του από το λιμάνι της Πάτρας με προορισμό το λιμάνι Ανκόνα της Ιταλίας.

Συγκεκριμένα, ο 42χρονος, κατά την είσοδό του στον πρωραίο ανελκυστήρα, σκόνταψε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί πόδι.

Στη συνέχεια, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ύπαρχο του πλοίου, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Παναγία η Βοήθεια, για παροχή ιατρικής περίθαλψης. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

