Πάτρα: Το Regional Growth Conference επιστρέφει το 2026 – Τρεις ημέρες διαλόγου, καινοτομίας και προοπτικής

Το Regional Growth Conference (RGC) επιστρέφει για 14η χρονιά στην Πάτρα, ανανεώνοντας το ραντεβού του με την καινοτομία, τη συνεργασία και τον δημόσιο διάλογο γύρω από την περιφερειακή ανάπτυξη. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 21 Μαΐου 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο έχει πλέον καθιερωθεί ως το «σπίτι» του συνεδρίου.

Μετά τη δυναμική περσινή διοργάνωση του RGC 2025, που συγκέντρωσε πάνω από 1.500 συμμετέχοντες και 290 ομιλητές σε περισσότερα από 50 θεματικά πάνελ, η φετινή έκδοση αναμένεται ακόμη πιο εμπλουτισμένη, στοχευμένη και εξωστρεφής.

Στόχος του RGC 2026 είναι να συνεχίσει να αποτελεί πλατφόρμα συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε ηγέτες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πολιτικούς, επιστήμονες, δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς και ενεργούς πολίτες, που θα συνδιαμορφώσουν προτάσεις για το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης και του κοινωνικού μετασχηματισμού.

«Η ανάγκη για συνεργασία, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ», αναφέρουν οι διοργανωτές, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα και η Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις, που όμως αποτελούν ευκαιρίες για μεταρρυθμίσεις και πρόοδο.

Το RGC, που έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό διεθνούς απήχησης, επιδιώκει να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ Περιφέρειας, Πολιτείας και αγοράς, συμβάλλοντας στη χάραξη ρεαλιστικών και καινοτόμων πολιτικών για την ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κρατήσουν την ημερομηνία και να παραμείνουν συντονισμένοι, καθώς σύντομα θα ανακοινωθούν οι θεματικές ενότητες, οι βασικοί ομιλητές και το πρόγραμμα του RGC 2026, που υπόσχεται τρεις ημέρες γεμάτες ιδέες, δικτύωση και έμπνευση.

