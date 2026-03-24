Πάτρα: Τον έπιασαν επ’ αυτοφώρω αφού έσπασε παρμπρίζ και άρπαξε αντικείμενα από αυτοκίνητο

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη τα ξημερώματα στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, μετά από περιστατικό κλοπής από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ο άνδρας προκάλεσε φθορά στο όχημα, σπάζοντας το παρμπρίζ, και στη συνέχεια αφαίρεσε ένα εφεδρικό ελαστικό και μία εταζέρα.

Η σύλληψή του έγινε άμεσα από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον εντόπισαν τη στιγμή της πράξης, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

