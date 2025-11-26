Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα σε Γυμνάσιο

Ο 12χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στην Πάτρα.

26 Νοέ. 2025 11:29
Pelop News

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, μεταφέρθηκε τραυματισμένος 12χρονος μαθητής, από ρίψη κροτίδας εντός σχολείου στην Πάτρα.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης 25/11/2025, σε Γυμνάσιο στο Ρίο Πατρών, όταν σύμφωνα με την Αστυνομία άγνωστος άριξε κροτίδα μέσα στο σχολικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 12χρονου μαθητή, στο αυτί.

Το παιδί διεκομίσθη στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθείων.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος άγνωστου κατηγορούμενου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
