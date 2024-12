Πάτρα: Τρεις ημέρες γεμάτες Χριστουγεννιάτικη δράση ΦΩΤΟ

Ένα τριήμερο γεμάτο χριστουγεννιάτικες δράσεις που περιλάμβαναν παραστάσεις θεάτρου Σκιών, παραστάσεις δρόμου στο κέντρο της Πάτρας, μία Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, μουσική και προβολή ταινιών, «χρωμάτισε» το ιστορικό κέντρο και τις συνοικίες της Πάτρας από την Παρασκευή 20 έως και την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου.

Ο κύκλος των εκδηλώσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν και την τρέχουσα εβδομάδα, κορυφώθηκε την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου. Στις 12.00 το μεσημέρι στον πεζόδρομο της Γεροκωστοπούλου και της Ρήγα Φεραίου πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή παράσταση με κίνηση και χρώματα από τους LA PETITE MARQUERITE οι οποίοι παρουσίασαν το δρώμενο “BUBBLE PARADE”. Το δρώμενο συνοδεύτηκε από την εμφάνιση της ορχήστρας jazz που απαρτίζουν μέλη της δημοτικής μουσικής.

Την ίδια ώρα στο 11ο Δημοτικό Σχολείο το «Μαύρο Θέατρο Πάτρας» του καραγκιοζοπαίχτη Κώστα Μακρή παρουσίασε την παράσταση «Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν της Βεζυροπούλας» . Την παράσταση παρακολούθησε η αντιδήμαρχος υγείας – πρόνοιας Βίβιαν Σαμουρη.

Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Ε.Κ.Π.

Ο Πολυχώρος Πολιτισμού στην «Ιχθυόσκαλα» στις 5.30 το απόγευμα της Κυριακής γέμισε από παιδικές φωνές. Τα παιδιά για περισσότερο από δύο ώρες δημιουργήσουν τις δικές τους εορταστικές κατασκευές, έπαιξαν χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, τραγούδησαν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και παρακολουθήσουν την Παράσταση BUBBLE SHOW από τους LA PETITE MARQUERITE, σε ένα περιπετειώδες παιχνίδι με τεράστιες «νερόφουσκες».

Την παράσταση παρακολούθησε ο αντιδήμαρχος Διοίκησης – Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας Δημήτρης Μαρμούταςε οι οποίοι απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό.

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου ο καραγκιοζοπαίχτης Κωνσταντίνος Λαλιώτης ξενάγησε μικρούς και μεγάλος φίλους του θεάτρου Σκιών στο «Εργαστήρι του Αη Βασίλη με τον καραγκιόζη βοηθό». Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στις 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα του 18ου Δημοτικού Σχολείου της Πάτρας (Θουκυδίδου & Περσεφόνης).

Οι εκδηλώσεις του τριημέρου άνοιξαν την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου στις 8.00 το βράδυ με την προβολή ταινίας «All I Want for Christmas: The Magic Time Machine» – (Τα Χριστούγεννα της Λουσία: Η μαγική χρονομηχανή). Η ταινία προβλήθηκε σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο “Ο Αγιος Δημήτριος” στο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ρωμανού.

Στο πλαίσιο πάντα των εορταστικών εκδηλώσεων στις 7.00 το βράδυ την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών (Αράτου 10 & Ρήγα Φεραίου), συνοδεία πιάνου πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικη Συναυλία από την τάξη βιολιού της Μαριάννας Σαφάροβα.

Στη συναυλία ακούστηκαν έργα Mozart,Potolovsky, Baklanova, Beethoven, D.Schostakovich, F.Kreisler, Bach, Komarovsky, Hendel

Συμμετείχε το σύνολο μαθητών (και ο Γιώργος Ανδρεόπουλος). Συνοδεία πιάνου – Λιουντμίλα Ιβάνοβα.

