Πάτρα: Τρεις νεαροί έκλεψαν δύο ανήλικους που έλεγαν τα κάλαντα στην Εξω Αγυιά ΦΩΤΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην περιοχή της Εξω Αγυιάς, κοντά στην οδό Κανελλοπούλου, όταν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα έπεσαν θύματα επίθεσης και κλοπής από ανήλικους μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστα άτομα, Ρομά, τα απείλησαν και τους πήραν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει. Τα τρία άτομα, εμφανώς μεγαλύτερης ηλικίας από τα δύο παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα, τα προσέγγισαν σε είσοδο πολυκατοικίας και τους πήραν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα άτομα επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο, το οποίο καταδιώκεται από τις αρχές.

Μάλιστα, κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας έχει καταγράψει τη δράση των τριών ατόμων που φαίνεται να είναι ανήλικοι. Το βίντεο κυκλοφορεί ήδη στα social media.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ενημερώνουν άμεσα για οποιοδήποτε σχετικό περιστατικό ή ύποπτη κίνηση στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



