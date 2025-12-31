Πάτρα: Τρεις νεαροί έκλεψαν δύο ανήλικους που έλεγαν τα κάλαντα στην Εξω Αγυιά ΦΩΤΟ

Άγνωστοι αφαίρεσαν χρήματα, αναζήτηση από την αστυνομία

Πάτρα: Τρεις νεαροί έκλεψαν δύο ανήλικους που έλεγαν τα κάλαντα στην Εξω Αγυιά ΦΩΤΟ
31 Δεκ. 2025 14:40
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην περιοχή της Εξω Αγυιάς, κοντά στην οδό Κανελλοπούλου, όταν παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα έπεσαν θύματα επίθεσης και κλοπής από ανήλικους μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστα άτομα, Ρομά, τα απείλησαν και τους πήραν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει. Τα τρία άτομα, εμφανώς μεγαλύτερης ηλικίας από τα δύο παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα, τα προσέγγισαν σε είσοδο πολυκατοικίας και τους πήραν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα άτομα επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο, το οποίο καταδιώκεται από τις αρχές.

Μάλιστα, κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας έχει καταγράψει τη δράση των τριών ατόμων που φαίνεται να είναι ανήλικοι. Το βίντεο κυκλοφορεί ήδη στα social media.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ενημερώνουν άμεσα για οποιοδήποτε σχετικό περιστατικό ή ύποπτη κίνηση στην περιοχή.

