Πάτρα: Τρεις συλλήψεις σε μία ημέρα για κλοπή, όπλο και οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί υπηρεσιών της Αχαΐας, στο πλαίσιο ελέγχων και επεμβάσεων στην Πάτρα και το Ρίο, για διαφορετικές υποθέσεις που αφορούν κλοπή, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύλληψη γυναίκας για κλοπή σε κατάστημα

Η πρώτη περίπτωση αφορά μια ημεδαπή γυναίκα, η οποία συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα μετέβη σε κατάστημα της πόλης και αφαίρεσε προϊόν αξίας 60 ευρώ.

Χειροπέδες για μεταλλική λάμα μαχαιριού

Σε ξεχωριστό περιστατικό, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών συνέλαβαν χθες το πρωί στην Πάτρα έναν αλλοδαπό άνδρα.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν μία μεταλλική λάμα μαχαιριού, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του υπόθεση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύλληψη στο Ρίο για οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Η τρίτη σύλληψη έγινε χθες το απόγευμα στο Ρίο Πατρών από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας.

Οι αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο έναν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος οδηγούσε φορτηγό όχημα. Όπως διαπιστώθηκε, στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομική παράβαση.

Οι τρεις υποθέσεις ακολουθούν πλέον τη νόμιμη διαδικασία, ενώ οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας συνεχίζουν τους ελέγχους στην περιοχή.

