Πάτρα – Τρένο: Νέοι συρμοί, αλλά και δυσπιστία – Οσα είπε ο Ρινάουντο στους εργαζόμενους της Hellenic Train

Οσο δεν υπάρχει συμφωνία για το μήκος της υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής του τρένου, ο προαστιακός της Πάτρας θα λειτουργεί σε καθεστώς παραμέλησης.

Στο ανωτέρω συμπέρασμα κατέληξαν προχθές οι εργαζόμενοι (μηχανοδηγοί, συνοδοί, οδηγοί, υπάλληλοι) μετά την ωριαία συνάντηση γνωριμίας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Train Ρομπέρτο Ρινάουντο.

Ο Ιταλός αξιωματούχος ήρθε στην Πάτρα για πρώτη φορά και έδωσε το στίγμα των προτεραιοτήτων της εταιρείας, αλλά και τη διαβεβαίωση ότι είναι διασφαλισμένο το εργασιακό μέλλον του έμψυχου δυναμικού της, παρ’ ότι ο προαστιακός είναι… ουραγός στα ενδιαφέροντα της Hellenic Train, επειδή θ’ αργήσει ο χρόνος κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής από το Ρίο μέχρι την Πάτρα…

Το τρένο ως το Ρίο

Μέχρι το Ρίο, πάντως, τα δρομολόγια από και προς Αθήνα θα εκτελούνται από το φθινόπωρο του 2027 με τα νέα τρένα Coradia Stream. Μετά το ανανεωμένο μνημόνιο του Ελληνικού Δημοσίου με τον ιταλικό όμιλο Ferrovie dello Stato, (μητρική της Hellenic Train), που υπεγράφη τον Δεκέμβριο, έχουν ήδη παραγγελθεί 23 νέα ηλεκτροκίνητα τρένα, που θα παραδοθούν έως τα μέσα του επόμενου χρόνου και θα δρομολογηθούν τους αμέσως επόμενους μήνες. Η παραγγελία περιλαμβάνει 8 υπεραστικούς συρμούς ταχείας κυκλοφορίας και 15 συρμούς προαστιακού τύπου. Μόλις παραληφθούν οι νέοι συρμοί, θα δρομολογηθούν αμέσως στις γραμμές Αθήνας–Θεσσαλονίκης και Αθήνας–Κιάτου.

Στο μεταξύ, η είδηση που κόμισε σε μερίδα των εργαζομένων ο Ρινάουντο αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό και έτυχε αντιδράσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια των λεωφορείων της εταιρείας Πάτρας–Κιάτο και του προαστιακού από και προς Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο Ρίου-Αγιο Βασίλειο, εκχωρούνται σε ιδιώτη πάροχο. Μέχρι τώρα τα δρομολόγια γίνονταν με λεωφορεία της εταιρείας και απασχολούνταν 15 οδηγοί, οι οποίοι «δεν θα χάσουν τη δουλειά τους» –σύμφωνα με τον κ. Ρινάουντο, διότι θα εκπαιδευτούν ως μηχανοδηγοί και συνοδοί και θα εργάζονται στη γραμμή του προαστιακού.

Δυσπιστία από τους Μηχανοδηγούς

Ωστόσο, η διαβεβαίωση του διευθύνοντος συμβούλου αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία τόσο από τους παριστάμενους, όσο και από τον πρόεδρο του σωματείου των μηχανοδηγών Κώστα Γενιδούνια.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος σχολίασε ότι «η απόφαση αυτή που φέρνει το outsourcing σε άλλη μία δραστηριότητα της εταιρείας, αφήνει 15 οδηγούς λεωφορείων σε καθεστώς αβεβαιότητας…».

Ακολούθως παρατηρεί:

«Νομίζω ότι πλέον όλοι οι σιδηροδρομικοί έχουν αντιληφθεί αυτό που λέμε καιρό τώρα για τον σχεδιασμό αυτής της διοίκησης, η οποία αρνείται τον διάλογο με τα σωματεία και ανακοινώνει τις αποφάσεις της σε εκδηλώσεις για… καφέ».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Γενιδούνιας καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να παρακολουθεί αμέτοχη την αυθαιρεσία της διοίκησης της Hellenic Train και την έλλειψη διαλόγου με τα συνδικάτα», ενώ εκφράζει τη βεβαιότητα ότι «όλοι και όλες μαζί με τα σωματεία μας, θα νικήσουμε και σε αυτόν τον αγώνα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



