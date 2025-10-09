Πάτρα: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δίκυκλου και ΙΧ αυτοκινήτου!

Στην Πάτρα στα Μποζαΐτικα σημειώθηκε τροχαίο σήμερα (9/109/2025) όταν στην οδό Διγενή Ακρίτα συγκρούστηκαν δίκυκλο με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με τις συνθήκες να είναι αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Όμως τέτοια η σφοδρότητα της σύγκρουσης, που η γυναίκα οδηγός του δικύκκλου βρέθηκε στο οδόστρωμα, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο, με περαστικούς να σπεύδουν να της προσφέρουν βοήθεια. Έτσι άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, μεταφέροντας την τραυματία στο νοσοκομείο.

Πάντως ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός της δεν χαρακτηρίζεται σοβαρός.

Πλέον προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία Πατρών.

