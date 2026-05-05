Πάτρα: Βλάβη στον Γλαύκο, λύματα στη θάλασσα, πολλά ερωτηματικά – Βανταράκης: «Δύσκολη» η κολύμβηση

Με στόχο να εντοπιστεί και να επισκευαστεί η βλάβη στον αγωγό αποχέτευσης, που διέρχεται κάτω από την κοίτη του ποταμού Γλαύκου, ξεκίνησαν χθες -μετά και την υποχώρηση της ροής των υδάτων σε ασφαλή επίπεδα- εργασίες από τη ΔΕΥΑΠ, προκειμένου τα μηχανήματα να εισέλθουν στην κοίτη.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι, πάντως, οι επισημάνσεις του καθηγητή Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Απόστολου Βανταράκη, ο οποίος περιγράφει μία κατάσταση που «απέχει από τα δεδομένα μίας οργανωμένης και ασφαλούς κολυμβητικής περιοχής», τονίζοντας πως η απόρριψη αστικών λυμάτων στη θάλασσα «δεν γίνεται σε κανένα ευνομούμενο κράτος», ειδικά όταν οι ίδιες περιοχές προβάλλονται ως κατάλληλες για μπάνιο.

Ο Απ. Βανταράκης ανέδειξε σοβαρές καθυστερήσεις στους ελέγχους, επισημαίνοντας ότι ενώ η κολυμβητική περίοδος ξεκινά στις 15 Μαΐου, «δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει ούτε οι συμβάσεις, ούτε οι δειγματοληψίες από την ΠΔΕ, που έχει την αρμοδιότητα ελέγχου». Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι «ο Δήμος φέρει την κύρια ευθύνη για την αποκατάσταση του προβλήματος, αλλά και για την άμεση ενημέρωση των πολιτών». Οπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Σε μία τέτοια έκτακτη κατάσταση θα έπρεπε ήδη να πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληψίες, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα της καθημερινής επιβάρυνσης». Οπως εξήγησε, το πρόβλημα δεν είναι νέο, ωστόσο φέτος επιτείνεται από τη βλάβη στον κεντρικό συλλεκτήρα, η οποία, όπως είπε, έχει δημιουργήσει ένα «μεγάλο έξτρα πρόβλημα». Και τόνισε ότι «οι εκροές λυμάτων, είτε από τεχνικές αστοχίες, είτε από παράνομες συνδέσεις και ελλειπή σύνδεση κατοικιών με τον βιολογικό καθαρισμό, επιβαρύνουν σημαντικά την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων».

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των λουομένων, ο Απ. Βανταράκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, επισημαίνοντας ότι η περιοχή από τα Βραχνέικα έως το Δημορηγόπουλο είναι αυτήν τη στιγμή «δύσκολη» για κολύμβηση, λόγω της συνολικής επιβάρυνσης από πολλαπλές πηγές ρύπανσης και της ανεπαρκούς σύνδεσης πολλών κατοικιών με το αποχετευτικό σύστημα. Οπως ανέφερε, «πιο ασφαλής εικόνα θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθούν οι δειγματοληψίες που πραγματοποιεί το εργαστήριό του». Και πρόσθεσε ότι «ακόμη κι αν πρόκειται για αστικά και όχι βιομηχανικά λύματα, αυτά περιέχουν μικροβιακό φορτίο, ακόμη και ανθεκτικά σε αντιβιοτικά βακτήρια, κάτι που αυξάνει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία».

Οι δηλώσεις του Απ. Βανταράκη εντείνουν τον προβληματισμό για την κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων στην περιοχή, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις, διαφάνεια και ουσιαστική προστασία της δημόσιας υγείας.

