Πάτρα: Βραβεύσεις και κοπή πίτας για τη Χορωδιά «Θεόδωρος Φωκαεύς» ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2/02/2026, στο Πνευματικό Κέντρο του ΙΝ Αγίου Ανδρέου Πατρών, η επετειακή εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας της χορωδίας «Θεόδωρος Φωκαεύς», με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών συνεχούς παρουσίας και προσφοράς στον χώρο της Εκκλησιαστικής και Βυζαντινής χορωδιακής μουσικής.

Την εκδήλωση συντόνισαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της χορωδίας κ. Γεωργόπουλος Γεώργιος, υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και κ. Φράγκος Νικόλαος, έφορος της χορωδίας. Μετά τον εισηγητικό χαιρετισμό του κ. Γεωργόπουλου, μίλησε ο πρόεδρος της χορωδίας κ. Γεώργιος Βέργος, ο οποίος ευχαρίστησε εκ βάθους καρδίας τον χοράρχη και άμεσο συνεργάτη του, τα μέλη του Δ.Σ. και όλους τους χορωδούς για την προσφορά τους.

Ακολούθησε μία μικρή παρουσίαση εκ μέρους του των κυριότερων στιγμών του χορού, καθώς και των διακρίσεων – βραβεύσεων από Ελλάδα και εξωτερικό, τόσο με τις εκδηλώσεις της, όσο και με τις δισκογραφικές της παραγωγές. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε μία μικρή ομιλία από τον γνωστό Πατρινό Ιστορικό, Φιλόλογο, Συγγραφέα κ, Φώτιο Δημητρόπουλο, ο οποίος με γλαφυρό, απλό, μεστό και εμπεριστατωμένο λόγο έκανε την ιστορική αναδρομή της Εκκλησιαστικής, Βυζαντινής μουσικής, ανέλυσε την καταγωγή και την σχέση της με την Αρχαιοελληνική μουσική Παράδοση από τους χρόνους εκείνους έως σήμερα και την συνέδεσε με το έργο και την προσφορά της χορωδίας «Θεόδωρος Φωκαεύς».

Την πίτα ευλόγησε ο Εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Προκόπιος Κόρδας, ο οποίος μετέφερε τις ευχές και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, ενώ εξήρε στην σύντομη ομιλία του,. το έργο της χορωδίας και τον αγώνα και την προσφορά του χοράρχη και του προέδρου της. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η βράβευση των ιδρυτικών μελών της χορωδίας, ως ένδειξη αναγνώρισης της πολύτιμης συμβολής τους στη δημιουργία και την πορεία της. Τιμήθηκαν οι: Καραβιώτης Νικόλαος – Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, Κοζιώρης Ιωάννης, Κωστόπουλος Ιωάννης, Λαμπρόπουλος Αλέξανδρος, Λαμπρόπουλος Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Παναγιώτης, Παπαρρηγόπουλος Αλέκος, Στεφανόπουλος Κωνσταντίνος και Τζουμανίκας Παναγιώτης, οι οποίοι όλοι ευχαρίστησαν τον πρόεδρο και τον χοράρχη τους για την αγάπη και την στήριξή τους,

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δύο ευχάριστες και τιμητικές εκπλήξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της χορωδίας απένειμε τιμητική διάκριση στον χοράρχη της κ. Θεοτοκάτο Χαράλαμπο, προσφέροντάς του συμβολικά μία μπαγκέτα, πιστό αντίγραφο της μπαγκέτας που χρησιμοποιούσε ο γνωστός, Αυστριακός Διευθυντής ορχήστρας και μουσουργός Herbert Von Karajan, καθώς και στον Πρόεδρο κ. Βέργο Γεώργιο, στον οποίο προσφέρθηκε αναμνηστική μπλούζα με το όνομά του, τον αριθμό 10 και την επετειακή αναφορά «20 χρόνια Θεόδωρος Φωκαεύς» και μία αναμνηστική πένα για να την χρησιμοποιεί και να υπογράφει στις όμορφες στιγμές της χορωδίας.

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτικής, Αυτοδιοικητικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής, μεταξύ των οποίων ο Βουλευτής Αχαΐας της «Νίκης» κ. Τσιρώνης Σπυρίδων, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Ζαΐμης Φωκίων, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού κ. Αντωνόπουλος Τάκης, η Αντιδήμαρχος Πατρέων κα Τογιοπούλου Αναστασία, ο Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» κ. Ξυλιάς Θεόδωρος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πατρέων και Επιμελητηριακός Σύμβουλος Αχαΐας κ. Οικονόμου Φίλιππος, ο Επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Σπιράλ» κ. Πέτρος Ψωμάς, ο υπεύθυνος Τομέα Κοινωνίας, Υγείας και Πρόνοιας της ίδιας παράταξης κ. Μπατάλης Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Πατρών και Περιχώρων κ. Τζουραμάνης Κυριάκος, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Καρυτινός Σωτήρης, ο Πρόεδρος των Υπεραστικών Λεωφορείων κ. Μανωλόπουλος Ανδρέας, οι επιχειρηματίες κ. Μιχαλόπουλος Ιωάννης και κ. Καρακίτσος Νικόλαος, καθώς και ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου Πατρών κ. Μπουχάγιερ Αριστείδης. Το δώρο της πίτας προσέφερε ο γνωστός επιχειρηματίας κ. Νίκος Παναγιωτουνάκος, από το κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων «Φίκος», ενώ την πίτα της χορωδίας επιμελήθηκε το γνωστό ζαχαροπλαστείο Caravel.

