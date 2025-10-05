Πάτρα: «Ξεκλειδώνει» το μεγάλο έργο για το Θέατρο «Απόλλων» και το Μέγαρο Λόγου και Τέχνης;

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται το έργο αποκατάστασης του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, αλλά και του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» στην Πάτρα, καθώς χθες αναμενόταν να παραλάβει ο Δήμος Πατρέων την επικαιροποιημένη στατική μελέτη ενίσχυσης. Ουσιαστικά αυτή η μελέτη ήταν η τελευταία εκκρεμότητα για να γίνει το επόμενο καθοριστικό βήμα που είναι η διαδικασία εκκίνησης του διαγωνισμού, που παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια.

Εντός Σεπτεμβρίου, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την παράδοση της επικαιροποιημένης στατικής μελέτης ενίσχυσης Μεγάρου Λόγου και Τέχνης. Η αρχική σύμβαση, ύψους 35.960 ευρώ με ΦΠΑ και χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου, είχε υπογραφεί στις 3 Απριλίου 2025 με προβλεπόμενη διάρκεια τεσσάρων μηνών, δηλαδή έως τις 3 Αυγούστου.

Η καθυστέρηση, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, οφείλεται σε ασυμφωνίες που εντοπίστηκαν μεταξύ της αρχιτεκτονικής και της στατικής μελέτης, καθώς το Μέγαρο Λόγου και Τέχνης μοιράζεται κοινές φέρουσες επιφάνειες με το παρακείμενο Θέατρο «Απόλλων». Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα κρίθηκε αναγκαία η συνεργασία με τους μελετητές του έργου αποκατάστασης του θεάτρου, γεγονός που απαίτησε τροποποιήσεις και πρόσθετο χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από το καλοκαίρι, σε δημόσια αντιπαράθεση με τον υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, ο Δήμος Πατρέων υποστήριζε πως είχε παραδώσει όλα τα αναγκαία στοιχεία στους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να προχωρήσει η αποκατάσταση του Θεάτρου «Απόλλων». Η τρέχουσα εξέλιξη ωστόσο δείχνει ότι υπήρχαν ακόμη εκκρεμότητες.

Η πρώτη μελέτη για το Μέγαρο είχε συνταχθεί το 2020 με προϋπολογισμό 116.916,87 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), αλλά λόγω της παρέλευσης του χρόνου κρίθηκε αναγκαία η επικαιροποίησή της. Ο κ. Φωτήλας είχε δηλώσει στην «Π» στα τέλη του 2024 ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εγκρίνει τις σχετικές πιστώσεις, ενώ το υπουργείο Πολιτισμού έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες που του αναλογούν. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η πρόσθετη μελέτη για τη φέρουσα επιφάνεια που συνδέει τα δύο κτίρια συμφωνήθηκε να αναληφθεί από τον Δήμο Πατρέων, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία της υλοποίησης. Μάλιστα ο αχαιός υφυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι με τη συνεργασία όλων το Θέατρο «Απόλλων» θα αποκατασταθεί και θα παραδοθεί στην πόλη ασφαλές και λειτουργικό. «Αρκετά το στερηθήκαμε», είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

Ολα τα παραπάνω πλέον έχουν ολοκληρωθεί. Με δεδομένη την παραλαβή της επικαιροποιημένης στατικής μελέτης, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις για την οριστική παραλαβή της μελέτης, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξη του έργου αποκατάστασης. Το στοίχημα πλέον είναι να μη χαθεί κι άλλος χρόνος και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ώστε δύο εμβληματικά κτίρια της Πάτρας να επανέλθουν στη ζωντανή πολιτιστική ζωή της πόλης.

