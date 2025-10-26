Πάτρα: Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που πεινούν; ΦΩΤΟ
Μαθητές του 11ου Δημοτικού Σχολείου στον «Άρτο Αγάπης». Διδάχτηκαν την αγάπη, τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη.
Μία δυνατή και καθαρή διαδρομή, ώστε οι μαθητές να πάρουν ισχυρά μαθήματα για τη ζωή, επέλεξε για τους μαθητές του ο δάσκαλος του 11ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών Ανδρέας Στεφανόπουλος.
Η διαδρομή αυτή οδήγησε τους μαθητές της ΣΤ΄τάξεως στη οδό Φιλοποίμενος 27. Στο κτίριο που στεγάζει την αγάπη, την προσφορά, τον εθελοντισμό και φέρει στην είσοδό του την ταμπέλα «Αρτος Αγάπης».
Οι μικροί μαθητές με τον δάσκαλό τους πέρασαν το κατώφλι της συγκεκριμένης δομής που λειτουργεί η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, ως «μικροί δημοσιογράφοι», στο πλαίσιο του Ενεργού Πολίτη. «Μέσω αυτού οι μικροί μαθητές επαναπροσδιορίζουν το νόημα της δημοσιογραφίας του μέλλοντος. Μαχητική, κοινωνική, με δράση που το αποτύπωμά της θα έχει άμεσα αποτελέσματα στους ανθρώπους, θα καταγράφει τα γεγονότα, ενώ ταυτόχρονα θα τα συνδιαμορφώνει», μας εξηγεί ο κ. Στεφανόπουλος και προσθέτει:
«Ο δημοσιογράφος θα διατηρήσει την παιδική καρδιά του, τον ιδεαλισμό της εφηβείας και της νεότητάς του. Θα προσπαθήσει να κάνει τον κόσμο λιγάκι καλύτερο. Θα φωτίζει μικρούς ήρωες, σκοτεινούς αναξιοπαθούντες, ονειροπόλους νέους επιστήμονες, καλλιτέχνες του μικρόκοσμου που ζουν. Τα παιδιά ασκούνται στη νέα δημοσιογραφία σαν να ζωγραφίζουν σε έναν μουντό και ρυπαρό τοίχο».
Η επιλογή της συγκεκριμένης δομής δεν έγινε τυχαία. «Διαλέξαμε τη συγκεκριμένη δομή, διότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι που εθελοντικά προσφέρουν αρκετό από τον προσωπικό ιδιωτικό χρόνο τους για να προσφέρουν το αυτονόητο σε εκατοντάδες συμπολίτες μας, τροφή. Θέλαμε τα παιδιά να δημιουργήσουν νέα παραδείγματα, να διαπλάσουν τα νέα πρότυπα στη ζωή τους και να μην αρκούνται στην ανώφελη λατρεία διασημοτήτων. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που αξίζουν την προσοχή μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποί μας, οι δικοί μας άνθρωποι».
Οι μικροί δημοσιογράφοι δεν περιορίστηκαν μόνο στο να πάρουν συνεντεύξεις από τους ανθρώπους της δομής, αλλά ανέλαβαν ενεργό δράση και συνδιαμόρφωσαν τον δημοσιογραφικό τους καρπό. Πέραν του ότι πήγαν φορτωμένοι με τρόφιμα, βοήθησαν στην παρασκευή των γευμάτων, ταξινόμησαν τα τρόφιμα, ετοίμασαν τα πακέτα για τους δικαιούχους-άπορους συμπολίτες μας.
Οπως οι ίδιοι οι μαθητές μάς περιγράφουν, δύο πράγματα τους εντυπωσίασαν. Το ένα αφορά τους σπουδαίους, όπως οι ίδιοι τους αποκαλούν, ανθρώπους που γνώρισαν κι αυτοί είναι οι εθελοντές και το δεύτερο ότι υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται αυτό που οι ίδιοι απολαμβάνουν καθημερινά και θεωρούν ως δεδομένο, το να υπάρχει φαγητό στο τραπέζι τους.
Η μαθητική ομάδα αποτελούνταν από τους:
Αλεξόπουλο Αντώνιο – Θεόδωρο, Γιαννοπούλου Βασιλική, Γιαννούλης Ανδρέας-Αλέξανδρος, Ζαραλίγκας Ακο, Ζουρνατζή Λουίζα, Κεφάλας Μάριος, Κοτσιάι Μαριάνα, Κούτρας Θεόδωρος, Λαμπριανίδη Αγγελική, Λάτσινος Νικόλαος, Λοτσάρης Διονύσιος, Μεταλίδη Ελπίδα, Μπαρδάκη Μελίνα, Νικολόπουλος Μάριος, Παναγοπούλου Νικολέτα, Παπακωνσταντινοπούλου Μαρκέλλα-Ασημίνα και Σπούνια Νεφέλη-Ζωή.
Αξια προσοχής είναι τα όσα διδάχτηκαν οι μαθητές μέσα σε αυτή τη δομή και τα οποία μας περιγράφουν ακολούθως με τον δικό τους τρόπο.
«Συγκινήθηκα με αυτό που είδα»
Ελπίδα Μεταλίδη: «Αισθάνθηκα πολύ ωραία που είδα από κοντά το έργο της Μητρόπολής μας. Προσφέρει καθημερινά φαγητό σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Δυστυχώς κατάλαβα ότι είναι πολλοί οι άνθρωποι που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια στην πόλη μας. Επίσης γνώρισα σημαντικούς ανθρώπους που εθελοντικά προσφέρουν τη βοήθειά τους κι όταν μεγαλώσω ελπίζω να μπορώ να στηρίξω κι εγώ αυτό το σπουδαίο έργο».
Βασιλική Γιαννοπούλου: «Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου έζησα μία υπέροχη εμπειρία. Μαζί με τον δάσκαλό μας τον κ. Ανδρέα πήγαμε στον ”Αρτο της Αγάπης”. Μόλις μπήκαμε μοσχομύριζε καλομαγειρεμένο φαγητό. Εκεί γνωρίσαμε οκτώ υπέροχους ανθρώπους, οι οποίοι μας αντιμετώπισαν με ευγένεια και καλοσύνη. Εντυπωσιαστήκαμε από την ποσότητα των τροφίμων που υπήρχαν στις αποθήκες. Μας συγκίνησαν ιδιαίτερα οι άνθρωποι με την προσπάθεια που κάνουν καθημερινά για να ετοιμάσουν 500 μερίδες φαγητό. Συγκινήθηκα και χάρηκα πολύ με αυτό που είδα. Είμαι χαρούμενη που κι εμείς προσφέραμε σε αυτό σπουδαίο έργο, καθώς βοηθήσαμε στην παρασκευή των φαγητών».
Νικόλας Λάτσινος: «Ενιωσα την αγάπη και την προστασία που δείχνουν οι εθελοντές στους συνανθρώπους μας. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ηταν όλοι πολύ ευγενικοί και σίγουρα θα τους ξαναεπισκεφτώ».
Μελίνα Μπαρδάκη: «Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ ήταν που οι εθελοντές έδιναν φαγητό και τους άρεσε η δουλειά τους, χωρίς να τους νοιάζει που δεν έπαιρναν χρήματα. Τους έκανε όμως ευτυχισμένους. Θα ήθελα να ξαναπάω πολλές φορές και θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω και εγώ εθελόντρια. Ελπίζω στο μέλλον να υπάρχουν κι άλλοι πιο πολλοί εθελοντές».
«Είμαι περήφανη που υπάρχουν εθελοντές»
Μαριάννα Κοτσιάι: «Στην επίσκεψή μας μου άρεσε πάρα πολύ που οκτώ άτομα βοηθούσαν 500 άτομα για φαγητό. Αισθάνθηκα ενθουσιασμό, χαρά, αλλά και λύπη. Ενθουσιασμό που έκαναν όλα αυτά χωρίς χρήματα και λύπη, διότι τόσοι άνθρωποι, και άλλοι τόσοι που πάνε σε άλλα συσσίτια, δεν έχουν φαγητό. Εμείς κάθε μέρα πηγαίνουμε στο σπίτι μας, έχουμε φαγητό να φάμε».
Μαρκέλλα Παπακωνσταντινοπούλου: «Μου άρεσε πάρα πολύ, διότι μάθαμε πράγματα. Μπορεί να μην πιστεύαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται ένα πιάτο φαγητό κάθε μεσημέρι. Μου έκανε εντύπωση που βρίσκουν στο συσσίτιο τα χρήματα να αγοράζουν τόσα πολλά φαγητά. Πώς κουράζονται τόση ώρα εκεί. Θα ήθελα να ξαναπάω για να μάθω περισσότερα πράγματα και να μαγειρέψουμε κι άλλα».
Νίκος Λοτσάρης: «Ηταν μία πολύ ωραία επίσκεψη, διότι κάναμε πολλά πράγματα. Βοηθήσαμε τους εθελοντές να φτιάξουν τα φαγητά για τους απόρους. Μας έκαναν και μία ξενάγηση στις αποθήκες. Μου έκανε εντύπωση πόσο γεμάτη ήταν η αποθήκη. Πόσες πολλές πατάτες είχε. Ηταν μία πολύ ωραία επίσκεψη και θέλω να ξαναπάω. Σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί που τρώνε από το συσσίτιο μπορεί πριν να ήταν πλούσιοι και τώρα έχασαν την περιουσία τους και να μην έχουν να φάνε».
Νικολέτα Παναγοπούλου: «Ενιωσα μεγάλη συγκίνηση για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αφιερώνουν τον χρόνο τους για να βοηθούν τους συνανθρώπους μας. Είμαι περήφανη που υπάρχουν τέτοια άτομα στην κοινωνία μας και που μπορέσαμε να τα γνωρίσουμε και να συζητήσουμε μαζί τους. Μου άρεσε που βοηθήσαμε στην ετοιμασία. Τους ευχαριστούμε που πρόσφεραν και σε εμάς φαγητό. Θα ξαναπήγαινα σίγουρα σε αυτό τον χώρο».
