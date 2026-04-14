Πατραϊκό Ποδόσφαιρο: Τα 100 χρόνια σε τόμους – Η διαπίστωση στο Ανω-Κάτω Πόλη της Μ. Παρασκευής

Την ώρα που η μπάλα κυλούσε στο χορτάρι του ιστορικού γηπέδου των Προσφυγικών το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής και οι άσοι του παρελθόντος προσπαθούσαν να δαμάσουν τον χρόνο, στις κερκίδες και τα πηγαδάκια πλεόναζαν οι νοσταλγικές αναμνήσεις.

Πέρασαν τέσσερις ημέρες από τον ετήσιο παραδοσιακό αγώνα Ανω-Κάτω πόλης και σε αυτή την πρώτη μέρα επανακυκλοφορίας της «Π» ο απόηχος του ανταμώματος των προηγούμενων ποδοσφαιρικών γενεών της Πάτρας είναι ακόμη έντονος. Και αυτό συμβαίνει διότι κυριάρχησαν στην ατμόσφαιρα οι συγκινήσεις που προήλθαν από τον «ποταμό» των αναμνήσεων.

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Περιγραφές, μικρές και μεγάλες ιστορικές στιγμές του Πατραϊκού ποδοσφαίρου, χαρές και λύπες, οπαδικές και κοινωνικές συμπεριφορές, βγήκαν από το σεντούκι των αναμνήσεων, χάρη στους παλιότερους φιλάθλους, τους βετεράνους άσους και τις συναρπαστικές διηγήσεις τους.

Εκεί, στα χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής και λίγο μετά, άρχισαν σιγά-σιγά να ιδρύονται τα περισσότερα ποδοσφαιρικά σωματεία της Πάτρας και να διοργανώνονται τα πρώτα τοπικά πρωταθλήματα, με ταυτόχρονη συμμετοχή των ομάδων της αχαϊκής πρωτεύουσας σε αγώνες με αντιπάλους από την Αθήνα, τον Πειραιά και τους γειτονικούς νομούς (Αιτωλοακαρνανία-Ηλεία).

Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής ήταν παρούσα στο γήπεδο των Προσφυγικών η ζώσα ιστορία του πατραϊκού ποδοσφαίρου. Ο άνθρωπος που γεννήθηκε τη δεκαετία του 1920 και κρατάει το νήμα που συνδέει το λαοφιλές άθλημα από τα γεννοφάσκια του μέχρι τις μέρες μας. Πρόκειται, φυσικά, για τον 98χρονο Γιαννάκη Λαμπρόπουλο, ο οποίος επί δεκαετίες διατέλεσε ποδοσφαιρικός παράγοντας της Θύελλας και του ΑΠΣ Πάτραι.

Ο αειθαλής Γιαννάκης έθελξε και κέρδισε τον θαυμασμό διότι θυμόταν ακόμη και την τελευταία ιστορική ανθυπολεπτομέρεια, που αφορούσε πρόσωπα και ποδοσφαιρικά γεγονότα του διατρέξαντος αιώνα.

ΟΛΑ ΧΥΜΑ…

Αυθόρμητα κάποιοι της ομήγυρης παρατήρησαν ότι δεν έχουν συναντήσει γραμμένες κάπου τις αφηγήσεις του Γιαννάκη. Και πράγματι, υπάρχουν μόνο γενικές ιστορικές καταγραφές για το πατραϊκό ποδόσφαιρο, όχι όμως λεπτομερείς αναφορές και ιδίως «τακτοποιημένες» μέσα στον χρόνο.

Η ανάγκη να τύχει συστηματικής και πλήρους ιστόρησης το ποδόσφαιρο της Πάτρας έχει εντοπιστεί από τον σύλλογο Παλαιμάχων, στον οποίο προεδρεύει ο γιος του Γιαννάκη και βετεράνος τερματοφύλακας της Θύελλας Τάκης Λαμπρόπουλος.

ΔΕΚΑ ΤΟΜΟΙ

Ο Τάκης είναι ο άνθρωπος που έχει καταβάλει εξαίρετες προσπάθειες για να συνενώσει τα κομμάτια της ιστορίας του πατραϊκού ποδοσφαίρου. Φωτογραφίες, λάβαρα, κύπελλα, δημοσιεύματα και άλλα πολύτιμα στοιχεία κοσμούν ήδη το Μουσείο των Παλαιμάχων. Ολα τούτα όμως, στερούνται μιας «συγκολλητικής» ουσίας. Μιας πολύτομης έκδοσης, όπου θα μνημονεύονται τα πάντα. Οπου θα «παρελαύνει» ανά δεκαετία η ιστορία του πατραϊκού ποδοσφαίρου.

Ο ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ

Το ευτύχημα είναι ότι αυτή η σκέψη του Τάκη Λαμπρόπουλου συνάντησε ευήκοα ώτα στο περιθώριο του αγώνα των Παλαιμάχων καθότι ανάμεσα στους θεατές βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του δημοσιογραφικού οργανισμού «Πελοπόννησος» και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης. Επίκειται, λοιπόν, το πρέπον τόσο για τον «χρυσό» όσο και για τον… μπρούτζινο αιώνα του πατραϊκού ποδοσφαίρου.

