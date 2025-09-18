Patras IQ 2025: Η Πάτρα ξανά στο επίκεντρο της καινοτομίας

Από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025, το Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος» θα φιλοξενήσει την 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ, το κορυφαίο γεγονός για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα.

Ξεκινώντας το 2012 ως κοινή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η έκθεση έχει εξελιχθεί σε θεσμό που ενώνει τη γνώση με την πράξη, δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας και δίνοντας ώθηση στην έξυπνη ανάπτυξη.

Με άξονες Γνώση – Συνεργασία – Δικτύωση – Καινοτομία – Έμπνευση, η φετινή διοργάνωση απευθύνεται σε:

Μαθητές, που θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της έρευνας.

Φοιτητές, που θα εμπνευστούν να κάνουν το βήμα προς την επιχειρηματικότητα.

Ερευνητές, που θα παρουσιάσουν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα με στόχο την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Spin-offs και Start-ups, που θα αναζητήσουν επενδυτές, συνεργάτες και θα προβάλουν τη δουλειά τους.

Επιχειρήσεις, που θα γνωρίσουν νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Εκπαιδευτικούς και Ερευνητικούς Φορείς, που θα αναδείξουν ώριμα ερευνητικά αποτελέσματα.

Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, που θα στηρίξουν το οικοσύστημα καινοτομίας αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Η Patras IQ 2025 είναι μια εμπειρία συμμετοχής στη δημιουργία του μέλλοντος, αποτέλεσμα συνεργασίας των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

🔗 Περισσότερες πληροφορίες: patrasiq.gr

