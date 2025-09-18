Patras IQ 2025: Η Πάτρα ξανά στο επίκεντρο της καινοτομίας

Η κορυφαία Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας επιστρέφει για 9η χρονιά, φέρνοντας στο «Δημήτριος Τόφαλος» το οικοσύστημα της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας.

Patras IQ 2025: Η Πάτρα ξανά στο επίκεντρο της καινοτομίας
18 Σεπ. 2025 13:21
Pelop News

Από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025, το Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος» θα φιλοξενήσει την 9η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ, το κορυφαίο γεγονός για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα.

Ξεκινώντας το 2012 ως κοινή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας, η έκθεση έχει εξελιχθεί σε θεσμό που ενώνει τη γνώση με την πράξη, δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας και δίνοντας ώθηση στην έξυπνη ανάπτυξη.

Με άξονες Γνώση – Συνεργασία – Δικτύωση – Καινοτομία – Έμπνευση, η φετινή διοργάνωση απευθύνεται σε:

  • Μαθητές, που θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της έρευνας.
  • Φοιτητές, που θα εμπνευστούν να κάνουν το βήμα προς την επιχειρηματικότητα.
  • Ερευνητές, που θα παρουσιάσουν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα με στόχο την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.
  • Spin-offs και Start-ups, που θα αναζητήσουν επενδυτές, συνεργάτες και θα προβάλουν τη δουλειά τους.
  • Επιχειρήσεις, που θα γνωρίσουν νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.
  • Εκπαιδευτικούς και Ερευνητικούς Φορείς, που θα αναδείξουν ώριμα ερευνητικά αποτελέσματα.
  • Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, που θα στηρίξουν το οικοσύστημα καινοτομίας αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Η Patras IQ 2025 είναι μια εμπειρία συμμετοχής στη δημιουργία του μέλλοντος, αποτέλεσμα συνεργασίας των Υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

🔗 Περισσότερες πληροφορίες: patrasiq.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ