Patras Skate Festival 2026: Η Πάτρα γιορτάζει το skate

Ολα είναι έτοιμα για το Patras Skate Festival που θα διοργανωθεί από τον Πατραϊκό Ομιλο Τροχοπέδιλων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υποστήριξη των ομάδων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τροχοπέδιλων.

30 Απρ. 2026 10:14
Pelop News

Η Πάτρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για ακόμη μία χρονιά ένα από τα πιο δυναμικά αθλητικά γεγονότα της πόλης. Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 και ώρα 11.00, το Patra Mall θα μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για αθλητές και φίλους του skate, στο πλαίσιο του επετειακού 10ου Patras Skate Festival.

Η διοργάνωση ανήκει στον Πατραϊκό Όμιλο Τροχοπέδιλων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υποστήριξη των ομάδων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τροχοπέδιλων. Πρόκειται για μια ανοιχτή και δωρεάν δράση, χωρίς προϋποθέσεις συμμετοχής, που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, ανεξαρτήτως επιπέδου.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει αγώνες και δραστηριότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα του αθλήματος, όπως πίστα ταχύτητας 400 μέτρων, διαγωνισμό αντοχής, διαγωνισμό δεξιοτήτων, αλλά και παράλληλες δράσεις για όλες τις ηλικίες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία του skate σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τον αθλητισμό με τη διασκέδαση.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η φετινή διοργάνωση, καθώς θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση, πλούσια δώρα και δωροεπιταγές συνολικής αξίας 400 ευρώ, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη WIC, οι νικητές του αγώνα αντοχής θα εξασφαλίσουν πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στο Einsiedeln της Ελβετίας, στις 27 Ιουνίου 2026.

Το Patras Skate Festival αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη, προάγοντας άθληση για όλους, τη συμμετοχή και την αθλητική κουλτούρα, ενώ παράλληλα ενισχύει τη νεανική δημιουργικότητα και την εξωστρέφεια της πόλης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της ακόλουθης φόρμας εγγραφής:
https://forms.gle/PhHbDGpgcWZKYKVC9
ή απευθείας στον χώρο της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Περιφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος δήλωσε τα εξής: «Με χαρά σας καλωσορίζω στο Patras Skate Festival, μια γιορτή αθλητισμού, έκφρασης και νεανικής δημιουργικότητας. Η Πάτρα φιλοξενεί ένα δυναμικό γεγονός που φέρνει κοντά αθλητές και φίλους του skate, προάγοντας τη συμμετοχή και τον υγιή τρόπο ζωής. Το skateboarding δεν είναι μόνο άθλημα, αλλά και μια κουλτούρα που ενώνει. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Εύχομαι μια όμορφη και γεμάτη ενέργεια διοργάνωση!»

