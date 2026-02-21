Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Νυχτερινή Ποδαράτη από ψηλά, ΦΩΤΟ
Εντυπωσιακά τα στιγμιότυπα
Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι εντυπωσιακά από ψηλά στη Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Παρελάσεις, συναυλίες, τελετή λήξης και Κούλουμα – Όλο το πρόγραμμα του μεγάλου τριημέρου
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News