Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Νυχτερινή Ποδαράτη από ψηλά, ΦΩΤΟ

Εντυπωσιακά τα στιγμιότυπα

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Νυχτερινή Ποδαράτη από ψηλά, ΦΩΤΟ
21 Φεβ. 2026 21:42
Pelop News

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι εντυπωσιακά από ψηλά στη Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Παρελάσεις, συναυλίες, τελετή λήξης και Κούλουμα – Όλο το πρόγραμμα του μεγάλου τριημέρου

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Νυχτερινή Ποδαράτη από ψηλά, ΦΩΤΟ

default

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Νυχτερινή Ποδαράτη από ψηλά, ΦΩΤΟ

default

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Νυχτερινή Ποδαράτη από ψηλά, ΦΩΤΟ

default

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Νυχτερινή Ποδαράτη από ψηλά, ΦΩΤΟ

default

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Ανατριχιαστική μαρτυρία: «Ο πατριός μου με κακοποιούσε σεξουαλικά από τότε που ήμουν νήπιο»
22:39 Εφόσον έχετε γεννηθεί μία από αυτές τις τέσσερις ημερομηνίες, τότε μαγνητίζετε με ευκολία την επιτυχία
22:21 Αυτό είναι κατακόκκινο υπερτρόφιμο που στηρίζει καρδιά, έντερο και αντοχή
22:08 Πάλεψε, αλλά ηττήθηκε ο Ερμής, άρεσαν οι “μικροί”
22:01 Κυριάρχος και Κυπελλούχος ο Παναθηναϊκός με Χέιζ Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο
21:55 Πάτρα: Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας για το τραγικό τέλος του 44χρονου ψαρά
21:47 Ηττα για την Ολυμπιάδα από τον Νηρέα
21:42 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Νυχτερινή Ποδαράτη από ψηλά, ΦΩΤΟ
21:36 Αγνοείται 74χρονος ορειβάτης στο Βελούχι Ευρυτανίας
21:24 Αίγιο: Συνελήφθη ο 45χρονος που πυροβόλησε τους τέσσερις ανήλικους
21:12 Έντονες βροχοπτώσεις σε Ήπειρο και Θράκη
21:00 Του έστησαν καρτέρι και τον έκαναν…μαύρο στο ξύλο έξω από τα δικαστήρια!
20:52 Marc: Στο 31,4% η ΝΔ, ο Μητσοτάκης στο 32,6%
20:40 Τούρκος συνελήφθη με 11 κιλά κοκαΐνης!
20:28 Ιράν: Νέες φοιτητικές, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας
20:16 «Οργανωμένη δολοφονική ενέργεια»! Καταγγελία του Πανιώνιου μετά το 0-0 με τη Μαρκό
20:04 Δυο νίκες και μια ήττα έως τώρα για το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η στα Χανιά
19:57 Ντοκουμέντα από τις θηριωδίες των Ναζί στην Κρήτη, ΦΩΤΟ
19:46 Γιώργος Τσόκας για νίκη με ΝΟΠ: «Σημαντικό βήμα για τη ΝΕΠ, παραμένουμε προσγειωμένοι»
19:42 ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου: Ηττήθηκε στη Λαμία από τον εκεί Έσπερο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ