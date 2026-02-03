Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πότε εγκαινιάζεται η έκθεση στολών

Ανοίγει τις πύλες της η έκθεση στολών για το Πατρινό Καρναβάλι 2026.

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πότε εγκαινιάζεται η έκθεση στολών
03 Φεβ. 2026 8:56
Pelop News

Προς ολοταχώς για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 και εγκαινιάζεται η έκθεση στολών των πληρωμάτων, στην Αγορά Αργύρη.

Τα εγκαίνια, έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 5/02/2026, στις 7 το απόγευμα. 

Η έκθεση αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δει το κοινό δείγματα των στολών που θα είναι οι πρωταγωνιστές των παρελάσεων του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Περιδιαβαίνοντας την έκθεση στολών των πληρωμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τη στολή της αρεσκείας τους και να απευθυνθούν στους υπεύθυνους των πληρωμάτων προκειμένου να ενταχθούν στην καρναβαλική τους ομάδα για τις παρελάσεις.

Διάρκεια έκθεσης: 5/2/2026-19/2/2026.

Ώρες λειτουργίας έκθεσης για το κοινό:

Δευτέρα-Παρασκευή τις ώρες 9.00-14.00 και 17.00-21.00.

Σαββατοκύριακα τις ώρες 9.00-14.00.

Έως και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 συνεχίζεται η τοποθέτηση των φετινών στολών από τα πληρώματα στην Αγορά Αργύρη ως εξής: Τρίτη 3/2 και Τετάρτη 4/2 τις ώρες 9.00-14.00 και 17.00-21.00.

 

 

