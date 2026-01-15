Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το πρόγραμμα και οι εκδηλώσεις

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 έχει ως εξής:

«Η δύναμη της πόλης να δημιουργεί σπουδαία πράγματα, είναι μεγάλη»: Ο Κώστας Πελετίδης για το Καρναβάλι και την Τελετή Έναρξης

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

– Διαδρομές Τελάλη στο κέντρο της πόλης για αναγγελία της Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

– Παραλαβή Καρναβαλικού Λαβάρου των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ (στην Πλατεία Τριών Συμμάχων από το Μώλο της Αγίου Νικολάου στις 12:00)

-Παράδοση Καρναβαλικού Λαβάρου στο Δημαρχείο από παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ (στις 12:15)

-DJPARTY(Πλατεία Γεωργίου στις 12:30)

-Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026 με θέμα «Βγες από την οθόνη» (Πλατεία Γεωργίου – 21:00)

-Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού-ΞΕΚΙΝΑΜΕ;;(Πλατεία Γεωργίου στις 21:00).

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

– Καρναβαλούπολημε τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας”(Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων στις 11:00)

– Έναρξη παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού – Παραλαβή σακούλας (Πλατεία Γεωργίου – 18:00).

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

– Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 1» (Σε όλη την πόλη – 18:00).

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

– Καρναβαλιάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις Άτλας (Χαρίλαου Τρικούπη 34,Δεμένικα στις 11:00)

– Κρυμμένος Θησαυρός- Cubeez!(Πεζόδρομος Μαιζώνος – 11:00 ( * Σε περίπτωση βροχής: Αγορά Αργύρη).

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

– Καρναβαλούπολη με τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας” ,στην πλατεία Ντε Μιράντα(στο Στάδιο Παναχαϊκής στις 11:00)

– Κρυμμένος Θησαυρός – «ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ; » (ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ – 11:00).

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

– Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 2» (Σε όλη την πόλη – 18:00).

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

– 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» (Κινηματοθέατρον Πάνθεον στις 21:00)

– Κρυμμένος Θησαυρός – ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΖΩΗΣ (Αγορά Αργύρη).

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

– «Θεατρο ΚαρναβαλοΞεφαντώματα» 9 Ερασιτεχνικές Θεατρικές Ομάδες με την Συμμετοχή της Δημοτικής Μουσικής και της Φιλαρμονικής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών (Πλατεία Γεωργίου στις 11:00)

– 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» (Κινηματοθέατρο Πάνθεον στις 19:00)

-Έναρξη 6ου Διαδικτυακού Μώμου www.carnivalpatras.grστις 20.00

– Κρυμμένος Θησαυρός-C.A.A.P (Σε όλη την πόλη – 16:00)

– In the heat…of the Carnival: Συναυλία από Πατρινά Μουσικά Σχήματα (Special K , Above Suspicion , Marooned in Blues (Πλατεία Γεωργίου στις 19:00).

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Φεβρουαρίου 2026

– Καρναβαλούπολη με τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας” ,στο κέντρο πολιτισμού « Σκιές και Μάσκες» (Παλαιά Σφαγεία στις 11:00)

– Εγκαίνια έκθεσης Μαριονέτας στην αίθουσα Κ4 στο κέντρο πολιτισμού « Σκιές και Μάσκες» (Παλαιά Σφαγεία στις 12:00) με τίτλο: « Οι Ήρωες της Φύσης σε Δράση»

– Κρυμμένος Θησαυρός – ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

– Οι Σχολές Χορού μας παρουσιάζουν….!!! – (Πλατεία Γεωργίου στις 18:00).

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Φεβρουαρίου 2026

– Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 3» ( Σε όλη την πόλη – 18:00).

ΠΕΜΠΤΗ 5 Φεβρουαρίου 2026

– Εγκαίνια έκθεσης Στολών των Πληρωμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 (Αγορά Αργύρη στις 19:00)

– Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 Φεβρουαρίου 2026

– Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00.

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Φεβρουαρίου 2026

– «Από την Ελλάδα στο Εξωτερικό»1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρώμενων με παρέλαση σε συνδιοργάνωση με το χορευτικό του Δήμου Πατρέων (διαδρομή: Παλιό Δημαρχείο (Μαιζώνος108) – πεζόδρομος Μαιζώνος – Νέο Δημαρχείο (Μαιζώνος 19) στις 12:00)

– 6η Περιφερειακή Καρναβαλική παρέλαση Αγυιάς 2026 «ΑΓΥΙΑΤΡΕΥΤΟΙ»(στις 18:00-Πλατεία Ελλήνων Πεζογράφων (Καζαντζάκη) , τερματισμός παρέλασης:19:00- Πλατεία Ντε Μιράντα (Παναχαϊκής)- Παρουσίαση δρώμενου στο Αρκτικό Διαμέρισμα.

-Παραδοσιακό Γλέντι στο Νότιο Διαμέρισμα με τους Συλλόγους που συμμετέχουν στα παραδοσιακά δρώμενα (στις 19:00).

– Κρυμμένος Θησαυρός ΑΚΟΥΣΑΤΕ,ΑΚΟΥΣΑΤΕ (Σε όλη την πόλη – 18:00)

– Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2026

– Καρναβαλούπολη με τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας” ,στη Βίλα Κόλλα, εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου στο Κουκούλι (στις 10:00)

-Εγκαίνια Έκθεσης Γεράσιμου Μουρελάτου στη Βίλα Κόλλα (στις 11:00)

– Κρυμμένος Θησαυρός «Οδός 61» (Σε όλη την πόλη – 16:00)

– Θεατρική παιδική παράσταση με τίτλο «Σε τρελό πανικό! Δένδρα – Ψάρια χτυπούν συναγερμό» (στο Αμφιθέατρο του κεντρικού κτηρίου Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής και ώρα 11:30)

-Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «….και ο μήνας έχει….8»(στοRoyalTheaterPatras στις 20:00)

– Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Φεβρουαρίου 2026

– Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 Φεβρουαρίου 2026

– Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 4»(Σε όλη την πόλη – 18:00).

Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

– ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Πρωινή παρέλαση συνοδεία Μπάντας (Αφετηρία Δημαρχείο στις 11:00)

-ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρωινό γλέντι με Μουσικό Σχήμα (στις 12:00)

– ΑΝΩ ΠΟΛΗ Αποκριάτικα δρώμενα από Πολιτιστικούς Συλλόγους-Συναυλίες με Μουσικά Συγκροτήματα (στις 19:00)

-Ανακοίνωση βραβείων 6ου Διαδικτυακού Μώμου www.carnivalpatras.gr στις 20.00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Φεβρουαρίου 2026

– Κρυμμένος Θησαυρός – Θέματα Σακούλας, Σκιές και Μνήμες (ΕΡΑ ΠΑΤΡΑΣ 92.5 στις 16:00 σε όλη την πόλη 21:00).

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Φεβρουαρίου 2026

– Καρναβαλούπολη με τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας” ( Πλατεία Υψηλών Αλωνίων στις 11:00)

– Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών ώρα 19:00

– Κρυμμένος Θησαυρός – Θέματα σακούλας(ΕΡΑ ΠΑΤΡΑΣ 92.5 στις 16:00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Φεβρουαρίου 2026

– Παρέλαση Καρναβαλιού των Μικρών 2026 (Αφετηρία: Πλατεία Ομονοίας ,διαδρομή : Γούναρη-Κορίνθου-Περιμετρικά Πλατείας Γεωργίου -Κορίνθου, κατάληξη: Κορίνθου & Κολοκοτρώνη στις 11:00)

– Χορός Δημάρχου που διοργανώνεται από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, αφιερωμένος στα παιδιά ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» και ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΆμπετΧασμάν» (στο κέντρο Ιφιγένεια στις 20:30)

– Κρυμμένος Θησαυρός –« Παράδοση σακούλας» – στο κέντρο πολιτισμού « Σκιές και Μάσκες» (Παλαιά Σφαγεία στις 19:00)

– Κρυμμένος Θησαυρός – Εύρεση θησαυρού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 Φεβρουαρίου 2026

– Θεατρικό Δρώμενο ώρα 20:00 Σκάλες Πατρέως

ΠΕΜΠΤΗ 19 Φεβρουαρίου 2026

– 6η Περιφερειακή παρέλαση στο Νότιο Διαμέρισμα «Καρναβαλοπαντρέματα» ώρα 18:00 Ελευθέριου Βενιζέλου και Αγίου Ιωάννη Πράτσικα (μπροστά από το 3ο Λύκειο)

– Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μουσικές του κόσμου …Σκάλες 2026 »σκάλες Γεροκωστοπούλου ώρα 19.00μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Φεβρουαρίου 2026

– ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Παρέλαση Αρμάτων (στις 19:00)

– OpenD΄Jparty (Πλατεία Γεωργίου 19:30).

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Φεβρουαρίου 2026

– PreParadeDJ΄sparty (Πλατεία Γεωργίου στις 11:00)

– Νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση (Οδός Κορίνθου στις 18:00).

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Φεβρουαρίου 2026

– Μεγάλη Παρέλαση Πατρινού Καρναβαλιού 2026(Οδός Κορίνθου στις 14:00)

– Τελετή Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: – Καύση Βασιλιά Καρνάβαλου(Μώλος Αγίου Νικολάου στις 21:00)

– Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα- Συναυλία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Φεβρουαρίου 2026

– Απονομή Βραβείων Πατρινού Καρναβαλιού και Βραβείων Κρυμμένου Θησαυρού (RoyalTheaterPatras στις 19:00)

Στο πρόγραμμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



