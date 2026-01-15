Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το πρόγραμμα και οι εκδηλώσεις
Η έναρξη και οι δράσεις
Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 έχει ως εξής:
«Η δύναμη της πόλης να δημιουργεί σπουδαία πράγματα, είναι μεγάλη»: Ο Κώστας Πελετίδης για το Καρναβάλι και την Τελετή Έναρξης
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
– Διαδρομές Τελάλη στο κέντρο της πόλης για αναγγελία της Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
– Παραλαβή Καρναβαλικού Λαβάρου των παιδιών ΚΔΑΠμεΑ (στην Πλατεία Τριών Συμμάχων από το Μώλο της Αγίου Νικολάου στις 12:00)
-Παράδοση Καρναβαλικού Λαβάρου στο Δημαρχείο από παιδιά των ΚΔΑΠμεΑ (στις 12:15)
-DJPARTY(Πλατεία Γεωργίου στις 12:30)
-Τελετή Έναρξης Πατρινού Καρναβαλιού 2026 με θέμα «Βγες από την οθόνη» (Πλατεία Γεωργίου – 21:00)
-Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού-ΞΕΚΙΝΑΜΕ;;(Πλατεία Γεωργίου στις 21:00).
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
– Καρναβαλούπολημε τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας”(Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων στις 11:00)
– Έναρξη παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού – Παραλαβή σακούλας (Πλατεία Γεωργίου – 18:00).
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
– Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 1» (Σε όλη την πόλη – 18:00).
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
– Καρναβαλιάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις Άτλας (Χαρίλαου Τρικούπη 34,Δεμένικα στις 11:00)
– Κρυμμένος Θησαυρός- Cubeez!(Πεζόδρομος Μαιζώνος – 11:00 ( * Σε περίπτωση βροχής: Αγορά Αργύρη).
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
– Καρναβαλούπολη με τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας” ,στην πλατεία Ντε Μιράντα(στο Στάδιο Παναχαϊκής στις 11:00)
– Κρυμμένος Θησαυρός – «ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ; » (ΥΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ – 11:00).
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
– Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 2» (Σε όλη την πόλη – 18:00).
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
– 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» (Κινηματοθέατρον Πάνθεον στις 21:00)
– Κρυμμένος Θησαυρός – ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΖΩΗΣ (Αγορά Αργύρη).
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
– «Θεατρο ΚαρναβαλοΞεφαντώματα» 9 Ερασιτεχνικές Θεατρικές Ομάδες με την Συμμετοχή της Δημοτικής Μουσικής και της Φιλαρμονικής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών (Πλατεία Γεωργίου στις 11:00)
– 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» (Κινηματοθέατρο Πάνθεον στις 19:00)
-Έναρξη 6ου Διαδικτυακού Μώμου www.carnivalpatras.grστις 20.00
– Κρυμμένος Θησαυρός-C.A.A.P (Σε όλη την πόλη – 16:00)
– In the heat…of the Carnival: Συναυλία από Πατρινά Μουσικά Σχήματα (Special K , Above Suspicion , Marooned in Blues (Πλατεία Γεωργίου στις 19:00).
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2026
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 Φεβρουαρίου 2026
– Καρναβαλούπολη με τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας” ,στο κέντρο πολιτισμού « Σκιές και Μάσκες» (Παλαιά Σφαγεία στις 11:00)
– Εγκαίνια έκθεσης Μαριονέτας στην αίθουσα Κ4 στο κέντρο πολιτισμού « Σκιές και Μάσκες» (Παλαιά Σφαγεία στις 12:00) με τίτλο: « Οι Ήρωες της Φύσης σε Δράση»
– Κρυμμένος Θησαυρός – ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
– Οι Σχολές Χορού μας παρουσιάζουν….!!! – (Πλατεία Γεωργίου στις 18:00).
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Φεβρουαρίου 2026
– Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 3» ( Σε όλη την πόλη – 18:00).
ΠΕΜΠΤΗ 5 Φεβρουαρίου 2026
– Εγκαίνια έκθεσης Στολών των Πληρωμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 (Αγορά Αργύρη στις 19:00)
– Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 Φεβρουαρίου 2026
– Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00.
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Φεβρουαρίου 2026
– «Από την Ελλάδα στο Εξωτερικό»1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρώμενων με παρέλαση σε συνδιοργάνωση με το χορευτικό του Δήμου Πατρέων (διαδρομή: Παλιό Δημαρχείο (Μαιζώνος108) – πεζόδρομος Μαιζώνος – Νέο Δημαρχείο (Μαιζώνος 19) στις 12:00)
– 6η Περιφερειακή Καρναβαλική παρέλαση Αγυιάς 2026 «ΑΓΥΙΑΤΡΕΥΤΟΙ»(στις 18:00-Πλατεία Ελλήνων Πεζογράφων (Καζαντζάκη) , τερματισμός παρέλασης:19:00- Πλατεία Ντε Μιράντα (Παναχαϊκής)- Παρουσίαση δρώμενου στο Αρκτικό Διαμέρισμα.
-Παραδοσιακό Γλέντι στο Νότιο Διαμέρισμα με τους Συλλόγους που συμμετέχουν στα παραδοσιακά δρώμενα (στις 19:00).
– Κρυμμένος Θησαυρός ΑΚΟΥΣΑΤΕ,ΑΚΟΥΣΑΤΕ (Σε όλη την πόλη – 18:00)
– Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2026
– Καρναβαλούπολη με τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας” ,στη Βίλα Κόλλα, εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου στο Κουκούλι (στις 10:00)
-Εγκαίνια Έκθεσης Γεράσιμου Μουρελάτου στη Βίλα Κόλλα (στις 11:00)
– Κρυμμένος Θησαυρός «Οδός 61» (Σε όλη την πόλη – 16:00)
– Θεατρική παιδική παράσταση με τίτλο «Σε τρελό πανικό! Δένδρα – Ψάρια χτυπούν συναγερμό» (στο Αμφιθέατρο του κεντρικού κτηρίου Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής και ώρα 11:30)
-Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «….και ο μήνας έχει….8»(στοRoyalTheaterPatras στις 20:00)
– Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00.
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Φεβρουαρίου 2026
– Θεατρική Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό» στο θέατρο Πάνθεον ώρα 21:00.
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 Φεβρουαρίου 2026
– Κρυμμένος Θησαυρός – «Φέρτε του Συλλέκτη 4»(Σε όλη την πόλη – 18:00).
Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
– ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Πρωινή παρέλαση συνοδεία Μπάντας (Αφετηρία Δημαρχείο στις 11:00)
-ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρωινό γλέντι με Μουσικό Σχήμα (στις 12:00)
– ΑΝΩ ΠΟΛΗ Αποκριάτικα δρώμενα από Πολιτιστικούς Συλλόγους-Συναυλίες με Μουσικά Συγκροτήματα (στις 19:00)
-Ανακοίνωση βραβείων 6ου Διαδικτυακού Μώμου www.carnivalpatras.gr στις 20.00.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 Φεβρουαρίου 2026
– Κρυμμένος Θησαυρός – Θέματα Σακούλας, Σκιές και Μνήμες (ΕΡΑ ΠΑΤΡΑΣ 92.5 στις 16:00 σε όλη την πόλη 21:00).
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Φεβρουαρίου 2026
– Καρναβαλούπολη με τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας” ( Πλατεία Υψηλών Αλωνίων στις 11:00)
– Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών ώρα 19:00
– Κρυμμένος Θησαυρός – Θέματα σακούλας(ΕΡΑ ΠΑΤΡΑΣ 92.5 στις 16:00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Φεβρουαρίου 2026
– Παρέλαση Καρναβαλιού των Μικρών 2026 (Αφετηρία: Πλατεία Ομονοίας ,διαδρομή : Γούναρη-Κορίνθου-Περιμετρικά Πλατείας Γεωργίου -Κορίνθου, κατάληξη: Κορίνθου & Κολοκοτρώνη στις 11:00)
– Χορός Δημάρχου που διοργανώνεται από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, αφιερωμένος στα παιδιά ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» και ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΆμπετΧασμάν» (στο κέντρο Ιφιγένεια στις 20:30)
– Κρυμμένος Θησαυρός –« Παράδοση σακούλας» – στο κέντρο πολιτισμού « Σκιές και Μάσκες» (Παλαιά Σφαγεία στις 19:00)
– Κρυμμένος Θησαυρός – Εύρεση θησαυρού.
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 Φεβρουαρίου 2026
– Θεατρικό Δρώμενο ώρα 20:00 Σκάλες Πατρέως
ΠΕΜΠΤΗ 19 Φεβρουαρίου 2026
– 6η Περιφερειακή παρέλαση στο Νότιο Διαμέρισμα «Καρναβαλοπαντρέματα» ώρα 18:00 Ελευθέριου Βενιζέλου και Αγίου Ιωάννη Πράτσικα (μπροστά από το 3ο Λύκειο)
– Παράσταση ΣΦήγΚΕΣ με τίτλο «Μουσικές του κόσμου …Σκάλες 2026 »σκάλες Γεροκωστοπούλου ώρα 19.00μ.μ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 Φεβρουαρίου 2026
– ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ Παρέλαση Αρμάτων (στις 19:00)
– OpenD΄Jparty (Πλατεία Γεωργίου 19:30).
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Φεβρουαρίου 2026
– PreParadeDJ΄sparty (Πλατεία Γεωργίου στις 11:00)
– Νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση (Οδός Κορίνθου στις 18:00).
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Φεβρουαρίου 2026
– Μεγάλη Παρέλαση Πατρινού Καρναβαλιού 2026(Οδός Κορίνθου στις 14:00)
– Τελετή Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: – Καύση Βασιλιά Καρνάβαλου(Μώλος Αγίου Νικολάου στις 21:00)
– Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα- Συναυλία.
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Φεβρουαρίου 2026
– Απονομή Βραβείων Πατρινού Καρναβαλιού και Βραβείων Κρυμμένου Θησαυρού (RoyalTheaterPatras στις 19:00)
Στο πρόγραμμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές.
