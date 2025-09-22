Πατρινός ποδοσφαιριστής στην έρευνα κατά του καρκίνου

Από τη φωνή του μπορεί να αντιληφθεί κάποιος την αφοσίωση και την επιμονή ενός ανθρώπου που διάλεξε τον δύσκολο δρόμο.

Ενας νεαρός από την Πάτρα, ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, που άφησε τη χώρα του για να βρεθεί σε εργαστήρια γεμάτα μικροσκόπια, πειράματα και άπειρες ώρες έρευνας. Στα 27 του, ο Βασίλης Βάρδας δεν κυνηγάει δόξες και προσωπικές επιτυχίες.

Κυνηγάει κάτι πολύ μεγαλύτερο: να συνεισφέρει, με το δικό του μικρό λιθαράκι, στη μάχη κατά του καρκίνου.

Από το Νιούκαστλ στην Πάτρα και από την Πάτρα μέχρι τη μακρινή Ουμέα στη βόρεια Σουηδία, κουβαλάει πάντα το ίδιο όνειρο: να δει κάποια στιγμή τη δουλειά του να μετατρέπεται σε ελπίδα για χιλιάδες ανθρώπους. Και όσο κι αν οι μέρες του μοιράζονται ανάμεσα σε εργαστήρια και γήπεδα, εκείνο που τον καθορίζει είναι η φλόγα να βρεθεί μια μέρα στην πρώτη γραμμή της ανακάλυψης.

Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στα 7 του στον Δαβουρλή, όπου παρέμεινε μέχρι τα 18. Πέρυσι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη Γ’ Κατηγορία με τη φανέλα του Αίαντα Πατρών και τώρα αγωνίζεται σε μια ερασιτεχνική ομάδα της Σουηδίας.

– Aυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον είναι η επιστημονική σου πορεία και ο δρόμος που έχει διαλέξει. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό;

Σπούδασα στην Αγγλία, στο Νιούκαστλ μοριακή Βιολογία. Εκανα για τρία χρόνια μπάτσελορ και έναν χρόνο το μάστερ στη Βιομηχανική Βιοτεχνολογία. Στη συνέχεια γύρισα για διδακτορικό στην Ελλάδα την εποχή covid. Μου πρότειναν από το Πανεπιστήμιο Πατρών ένα διδακτορικό πάνω στην έρευνα του καρκίνου και το βρήκα ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα έπαιζα ποδόσφαιρο στον Αίαντα Πατρών γιατί για μένα είναι ψυχοθεραπεία.

– Πώς προέκυψε η επιλογή της Σουηδίας;

Εψαχνα για θέσεις ως μεταδιδακτορικός ερευνητής πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ. Εκανα κάποιες αιτήσεις και προχώρησε η συνέντευξη με Σουηδία. Είπα να το κάνω.

– Αυτή τη στιγμή σε ποιο αντικείμενο εργάζεσαι;

Συνεχίζω στην έρευνα του καρκίνου. Στην Πάτρα ήμουν στην έρευνα του καρκίνου του μαστού και τώρα έχω πάει στον καρκίνο του παγκρέατος, που είναι επίσης ένας επιθετικός τύπος καρκίνου.

– Τι είναι αυτό που θέλεις να πετύχεις μέσα από την έρευνα;

«Με ιντριγκάρει το ότι μπορώ να συνεισφέρω στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Η δική μου, η μικρή έρευνα μπορεί να βοηθήσει ώστε να υπάρξουν νέες θεραπείες και καινούργια δεδομένα που θα οδηγήσουν σε κλινικές μελέτες. Αυτό μου αρέσει πολύ.

– Σε ποιο βαθμό υπάρχει πρόοδος στην έρευνα κατά του καρκίνου;

Δεν υπάρχει μια γενική θεραπεία, αλλά συνεχώς ανακαλύπτουμε δεδομένα. Για τον καρκίνο του μαστού είχα δημοσιεύσει κάποιες έρευνες για φάρμακα που είχαν αντιμεταστατικές ιδιότητες και αυτό ήταν κάτι θετικό.

– Θα ήθελες να συνδεθεί το όνομά σου με μια μεγάλη ανακάλυψη για την αντιμετώπιση του καρκίνου;

Δεν με νοιάζει τόσο να φανεί το όνομά μου όσο το να συνεισφέρω στους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο προκειμένου να έχουν μια καλύτερη ζωή. Μπορώ να φτάσω σ’ αυτό το σημείο. Αυτό είναι το όνειρό μου. Εχω αφοσιωθεί σ’ αυτό και όσο μπορώ να το συνδυάζω με την άλλη αγάπη μου, το ποδόσφαιρο.

– Θα τα πούμε και για το ποδόσφαιρο… Τι περιλαμβάνει η έρευνα στο πανεπιστήμιο;

Το πρότζεκτ έχει δύο κομμάτια. Κάνουμε πειράματα σε ποντίκια για να καταλάβουμε τι γίνεται με τον όγκο και παίρνουμε δείγματα από ασθενείς πραγματοποιώντας μελέτες και πειράματα. Μετά μπορείς να συνδέσεις τα δεδομένα και να καταλάβεις πολλά πράγματα.

– Από πού χρηματοδοτούνται οι έρευνες στη Σουηδία;

Υπάρχει χρηματοδότηση από συγκεκριμένα προγράμματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

– Ως νέος επιστήμονας, βλέπεις τον εαυτό σου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα επόμενα χρόνια;

Θα ήθελα κάποια στιγμή να γυρίσω στην Ελλάδα, αλλά δεν το βλέπω. Τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσον αφορά την οργάνωση, τις εγκαταστάσεις, το οικονομικό. Με βλέπω στο εξωτερικό. Το όνειρό μου είναι να γυρίσω κάποια στιγμή στη χώρα μου και να δημιουργήσω μια εταιρεία στο συγκεκριμένο τομέα, που θα ασχολείται με τη διάγνωση του καρκίνου. Γι’ αυτό δουλεύω και στο κομμάτι του business.

– Ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης στη Σουηδία;

Συνεχίζεις ως μεταδιδακτορικός ερευνητής, είτε με άλλη χρηματοδότηση, είτε με μόνιμο συμβόλαιο. Με τα χρόνια μπορείς να γίνεις καθηγητής και να έχεις τη δική σου ομάδα στο πανεπιστήμιο ή να πας σε βιομηχανίες. Αυτό το τελευταίο είναι ο δικός μου στόχος.

– Θα προέτρεπες ένα νέο παιδί να φύγει από την Ελλάδα ή όχι;

Είναι λυπηρό να φεύγεις από τη χώρα σου και να μην μπορείς να συνεισφέρεις, αλλά δυστυχώς δεν έχεις άλλη επιλογή. Θα έλεγα σε κάποιον να φύγει, να εξελιχθεί στο αντικείμενό του και αν του δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να γυρίσει και να δημιουργήσει κάτι δικό του.

– Οι δικοί σου τι λένε;

Στον πατέρα μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω. Προφανώς του λείπω, αλλά από την αρχή έλεγε ότι αυτό θα ήταν καλύτερο για μένα. Επέλεξα τον δύσκολο δρόμο γιατί ξέρω πως μακροπρόθεσμα θα με ωφελήσει.

– Υπάρχει χρόνος να ασχολείσαι και με το ποδόσφαιρο;

Το προσπαθώ. Τώρα παίζω σε μια ομάδα που λέγεται Φλάρκενς στην 6η κατηγορία της χώρας. Εχουν οργάνωση και είναι καλό το επίπεδο.

Πώς είναι η ζωή στην Ουμέα;

Είναι μια μικρή πόλη γύρω στους 100.000 κατοίκους. Είναι φοιτητούπολη και έχει κόσμο. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, το πρωί θα κάνω τη γυμναστική μου, μετά θα πάω να συνεχίσω την έρευνα και το απόγευμα προπόνηση. Αλλιώς θα ξεκούραστώ. Τα σαββατοκύριακο καμιά βόλτα στο κέντρο. Εχει πολλά πάρκα, έρχεσαι σε επαφή με τη φύση. Γενικά είναι ωραία. Είναι πολύ ήσυχα, μηδέν εγκληματικότητα, όλα ήρεμα.

