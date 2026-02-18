Πατρών – Πύργου: Οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, του είχαν αφαιρεθεί

Συνελήφθη, χθες το βράδυ Τρίτη 17/02/2026, άνδρας στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας έτερου ημεδαπού άνδρα, ενώ είχαν αφαιρεθεί από το όχημα οι πινακίδες κυκλοφορίας σε προγενέστερο χρόνο, για τροχονομικές παραβάσεις.

