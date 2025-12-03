Πατρών-Πύργου: Παραδίδεται αύριο ο αυτοκινητόδρομος στο σύνολό του – Οι τιμές των διοδίων

Στην κυκλοφορία παραδίδεται αύριο, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, το τελευταίο κομμάτι του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, μήκους 10 χιλιομέτρων, στο τμήμα από το Μιντιλόγλι έως τα Καμίνια, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για τη λειτουργία του σύγχρονου άξονα που συνδέει τη Δυτική Αχαΐα με την Ηλεία. Στις 9.30 το πρωί αναμένεται να βρεθεί στην περιοχή ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας για την τελετή παράδοσης του έργου.

Όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός, από την ίδια ημέρα τίθεται σε ισχύ και το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα – Κυλλήνη, συνολικού μήκους 46,5 χιλιομέτρων. Η εφαρμογή των διοδίων σηματοδοτεί τη μετάβαση στην πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του οδικού άξονα, ο οποίος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στη Δυτική Ελλάδα.

Οι τιμές των διοδίων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τιμές ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος (με 24% ΦΠΑ) διαμορφώνονται ως εξής:

Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Πάτρας

  • Κατηγορία 1: 2,40 €

  • Κατηγορία 2: 3,50 €

  • Κατηγορία 3: 8,90 €

  • Κατηγορία 4: 12,40 €

Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Κάτω Αχαΐας

  • Κατηγορία 1: 1,50 €

  • Κατηγορία 2: 2,10 €

  • Κατηγορία 3: 5,40 €

  • Κατηγορία 4: 7,50 €

Παράλληλα, άμεσα διαθέσιμο τίθεται το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, το οποίο προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60%, ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης από κάθε σταθμό. Το πρόγραμμα αφορά οχήματα κατηγορίας 1 και 2 και προϋποθέτει τη χρήση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS ή της Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού.

Επιπλέον, τους επόμενους μήνες αναμένεται να εφαρμοστεί και στο τμήμα Πατρών – Πύργου η χιλιομετρική χρέωση, η οποία ισχύει ήδη στο υπόλοιπο δίκτυο της Ολυμπίας Οδού, δίνοντας τη δυνατότητα για δικαιότερη και πιο αναλογική τιμολόγηση των μετακινήσεων.

Πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η Πατρών – Πύργου αποτελεί τον πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο αυτοκινητόδρομο στη χώρα, καθώς λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα αυτόματης πληρωμής, χωρίς τη χρήση παραδοσιακών ταμείων.

Για την απόκτηση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS ή της Μοτοκάρτας, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπτωτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ολυμπίας Οδού ή να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555.

Η παράδοση του νέου τμήματος χαρακτηρίζεται ως ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του έργου της Πατρών – Πύργου, το οποίο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στη μείωση των χρόνων μετακίνησης και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ευρύτερης περιοχής.

