Παυλίδης: Η άρνηση στο πέναλτι και το μήνυμα του Μουρίνιο

Σε ένα παιχνίδι και μία βραδιά όπου το αποτέλεσμα άφησε πίκρα στη Μπενφίκα (0-0 εκτός έδρας με την Τοντέλα), ο Ζοζέ Μουρίνιο επέλεξε να σταθεί όχι σε μια χαμένη ευκαιρία, αλλά σε μια επιλογή που φανέρωσε νοοτροπία. Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Πορτογάλου τεχνικού, ως το παράδειγμα του ποδοσφαιριστή που προτιμά να κυνηγήσει το γκολ και όχι το σφύριγμα.

Η φάση στην οποία ο Έλληνας επιθετικός θα μπορούσε να «κερδίσει» πέναλτι έγινε σημείο αναφοράς. Όπως εξήγησε ο Μουρίνιο, σε παρόμοιες καταστάσεις –και ειδικά απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους– πολλοί παίκτες θα είχαν επιλέξει να πέσουν. Ο Παυλίδης όμως συνέχισε τη φάση, δείχνοντας την αγωνιστική του ταυτότητα.

Για τον προπονητή της Μπενφίκα, αυτή η επιλογή δεν ήταν σύμπτωση αλλά χαρακτηριστικό του παίκτη. Τόνισε πως ο Παυλίδης προσπαθεί να σκοράρει μέχρι το τέλος, συνδέοντας τη συμπεριφορά του με το «DNA» του, αλλά και με τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα. Μέσα σε ένα πρωτάθλημα όπου τα πέναλτι συχνά παίζουν καθοριστικό ρόλο, η στάση του Έλληνα φορ παρουσιάστηκε ως ένα μήνυμα ποδοσφαιρικής λογικής και αρχών. Ακόμη κι αν αυτό κοστίζει σε αριθμούς και αποτελεσματικότητα, ο Μουρίνιο έδειξε ότι δίνει μεγαλύτερη αξία στη νοοτροπία.

Το γκολ δεν ήρθε, το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε την προσπάθεια, όμως για τον προπονητή της Μπενφίκα η εικόνα του Παυλίδη να παλεύει μέχρι τέλους συνοψίζει τον τύπο ποδοσφαιριστή που θέλει να έχει στην ομάδα του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



