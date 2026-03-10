Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε1 – Σώος ο 42χρονος οδηγός

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά όταν αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε1, με τις λιμενικές αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

10 Μαρ. 2026 14:07
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο λιμάνι του Πειραιά, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε1, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία εντόπισαν και ανέσυραν από το νερό τον 42χρονο οδηγό του οχήματος.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Θριάσιο», όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του.

Έλεγχος για τυχόν άλλους επιβαίνοντες

Παράλληλα, με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών πραγματοποίησαν υποβρύχιο έλεγχο στο όχημα.

Στόχος της επιχείρησης ήταν να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν και άλλα άτομα μέσα στο αυτοκίνητο, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κανένας άλλος επιβαίνων.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα έχει αναλάβει το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

