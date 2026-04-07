Πειραιάς: Αποσωληνώθηκε η 2χρονη μετά την πολύωρη επέμβαση – Συγκρατημένη αισιοδοξία από τους γιατρούς

Καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας της 2χρονης που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», μετά τη σοβαρή επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας στον Πειραιά. Το παιδί αποσωληνώθηκε, παραμένει όμως υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να εμφανίζονται προσεκτικά αισιόδοξοι.

Πειραιάς: Αποσωληνώθηκε η 2χρονη μετά την πολύωρη επέμβαση – Συγκρατημένη αισιοδοξία από τους γιατρούς
07 Απρ. 2026 14:06
Pelop News

Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την πορεία της υγείας της 2χρονης που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», έπειτα από τη σοβαρή επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας στον Πειραιά.

Το μικρό κορίτσι είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Από την πρώτη στιγμή, η κατάσταση είχε αξιολογηθεί ως ιδιαίτερα κρίσιμη, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Αρχικά, το παιδί εισήχθη στη Νευροχειρουργική Κλινική και στη συνέχεια οδηγήθηκε χωρίς καθυστέρηση στο χειρουργείο. Η επέμβαση αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητική και διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες, καθώς τα τραύματα στο τριχωτό της κεφαλής και στα μάγουλα ήταν βαθιά και εκτεταμένα.

Κατά τη νοσηλεία της, η 2χρονη διασωληνώθηκε, ενώ παρουσίασε και σπασμούς, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στη μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρέμεινε υπό στενή επιτήρηση.

Η εικόνα της, ωστόσο, παρουσιάζει πλέον σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το παιδί αποσωληνώθηκε, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του και να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξή της.

Η μικρή εξακολουθεί να νοσηλεύεται, με το ιατρικό προσωπικό να αξιολογεί συνεχώς την κατάστασή της τις επόμενες ώρες, που θεωρούνται κρίσιμες για την αποκατάστασή της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:19 Bloomberg: Ο Όρμπαν είπε στον Πούτιν «είμαι έτοιμος να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ»
16:08 Ο όμιλος Grimaldi ανανεώνει το στόλο του με έμφαση στη βιωσιμότητα και στην καινοτομία
16:02 Μωρό γεννήθηκε σε πτήση προς Νέα Υόρκη: Στον αέρα το ζήτημα της υπηκοότητάς του
16:00 Αρχεία της Χούντας ψηφιοποιούνται και αναμένεται να αποκαλύψουν αλήθειες και για την Αχαΐα
15:52 Γαβαλάς για Άννα Βίσση και Χριστίνα Πολίτη: «Δεν είναι τωρινό, το ξέρω μήνες»
15:43 Πάτρα: Ανεστάλη το πρόστιμο για το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων Αλεξιώτισσας
15:43 Αλμπάρες: Η Ευρώπη πρέπει να πάρει στα χέρια της την ασφάλειά της μετά τις απειλές Τραμπ για το ΝΑΤΟ
15:31 ΕΛΓΑ: Πληρώνονται σήμερα αποζημιώσεις 73 εκατ. ευρώ για ζημιές του 2025
15:25 Selfie της Μελόνι με πρόσωπο που συνδέεται με τη μαφία προκαλεί πολιτική θύελλα στην Ιταλία
15:24 Νέα ανάρτηση Τραμπ για Ιράν: Απειλές για «εξαφάνιση πολιτισμού» και υπαινιγμοί για αλλαγή καθεστώτος
15:08 Διάγγελμα για την κατάργηση της λαϊκής εντολής
15:02 Μητσοτάκης για οδική ασφάλεια: «Τέλος στο σβήσιμο κλήσεων με ένα τηλέφωνο» – Αιχμή οι κάμερες και η μείωση των θανατηφόρων
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Όλγας τελειώνει αλλά υπάρχουν αντιδράσεις – «Εχει μετατραπεί σε ζούγκλα»
15:00 Αποχώρηση από το επιτελείο Κασσελάκη: Εκτός ο Μπάμπης Παπαδάκης – Στο 1% οι «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο»
14:56 Τσάφος: Δεν υπάρχει λόγος συναγερμού για το ρεύμα – Η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα εξαγωγέων ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
14:52 Πάτρα: Δίπλα σε εργαζόμενους και ωφελούμενους ιδρυμάτων ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ενόψει Πάσχα
14:45 Φάμελλος από Λαγκαδά: «Ο Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει καλύτερο Πάσχα» – Ζήτησε εκλογές και στήριξη σε πρόταση δυσπιστίας
14:35 Πάτρα: Η γραμμή για Κεφαλονιά και Ιθάκη έρχεται στον Σταθμό Κανελλόπουλου
14:33 Θεανώ Φωτίου: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η πολιτική κηδεία του Βασίλη Ρίζου – Αντί στεφάνων δωρεά στον «Άγιο Σάββα»
14:28 ΟΠΕΚΕΠΕ: Έντονη σύγκρουση Μηταράκη – Δουδωνή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «ρουσφέτι» και πολιτική δραστηριότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ