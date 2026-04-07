Πειραιάς: Αποσωληνώθηκε η 2χρονη μετά την πολύωρη επέμβαση – Συγκρατημένη αισιοδοξία από τους γιατρούς

Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την πορεία της υγείας της 2χρονης που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», έπειτα από τη σοβαρή επίθεση που δέχθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας στον Πειραιά.

Το μικρό κορίτσι είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Από την πρώτη στιγμή, η κατάσταση είχε αξιολογηθεί ως ιδιαίτερα κρίσιμη, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Αρχικά, το παιδί εισήχθη στη Νευροχειρουργική Κλινική και στη συνέχεια οδηγήθηκε χωρίς καθυστέρηση στο χειρουργείο. Η επέμβαση αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητική και διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες, καθώς τα τραύματα στο τριχωτό της κεφαλής και στα μάγουλα ήταν βαθιά και εκτεταμένα.

Κατά τη νοσηλεία της, η 2χρονη διασωληνώθηκε, ενώ παρουσίασε και σπασμούς, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στη μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παρέμεινε υπό στενή επιτήρηση.

Η εικόνα της, ωστόσο, παρουσιάζει πλέον σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το παιδί αποσωληνώθηκε, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του και να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξή της.

Η μικρή εξακολουθεί να νοσηλεύεται, με το ιατρικό προσωπικό να αξιολογεί συνεχώς την κατάστασή της τις επόμενες ώρες, που θεωρούνται κρίσιμες για την αποκατάστασή της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



