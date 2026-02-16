Πειραιάς: Ένοπλος με κουκούλα λήστεψε σούπερ μάρκετ στη Θηβών

Άγνωστος δράστης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, εισέβαλε λίγο πριν τις 9:10 το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου 2026 σε σούπερ μάρκετ επί της οδού Θηβών 119 στον Πειραιά.

Υπό την απειλή όπλου, ο δράστης αφαίρεσε από άγνωστη μέχρι στιγμής ταμία χρηματικό ποσό και στη συνέχεια διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας, δεν υπήρξαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της ληστείας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και της Δίωξης Ληστειών, ενώ εξετάζονται κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και της ευρύτερης περιοχής για τον εντοπισμό του δράστη.

Πιθανή σύνδεση με ληστεία στα Πετράλωνα

Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η ληστεία στον Πειραιά να συνδέεται με αντίστοιχη ένοπλη ληστεία που έγινε χθες Κυριακή στα Πετράλωνα.

Σε εκείνη την περίπτωση, δύο ένοπλοι εισέβαλαν σε μίνι μάρκετ επί της οδού Τριών Ιεραρχών, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από το ταμείο και διέφυγαν με τα πόδια.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει κοινά χαρακτηριστικά (τρόπος δράσης, ώρα, χρήση όπλου, απόσταση μεταξύ των δύο σημείων) προκειμένου να προσδιορίσει εάν πρόκειται για την ίδια ομάδα ή για παρόμοια modus operandi.

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας όσο και από τα τοπικά τμήματα της περιοχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



