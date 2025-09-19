Πειραιάς: Μαχαίρωσαν ιδιοκτήτρια σχολής οδηγών στη μέση του δρόμου

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (19/9) στον Πειραιά, όταν γυναίκα που διατηρεί σχολή οδηγών δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες, καλύπτοντας τις πινακίδες τους, ενώ οι τρεις αναβάτες φορούσαν κράνη. Η γυναίκα τραυματίστηκε και η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και την εξακρίβωση των κινήτρων πίσω από την επίθεση.

