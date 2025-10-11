Πειραιάς: Συνελήφθη 27χρονος με πάνω από 16.000 πακέτα λαθραίων τσιγάρων

Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων επέφεραν οι αστυνομικές αρχές στον Πειραιά. Ένας 27χρονος αλλοδαπός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με χιλιάδες πακέτα λαθραίων τσιγάρων και καπνό χωρίς τις απαιτούμενες ταινίες γνησιότητας.

11 Οκτ. 2025 19:36
Στην αυτόφωρη σύλληψη ενός 27χρονου αλλοδαπού προχώρησαν τις πρωινές ώρες της 10ης Οκτωβρίου 2025 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών (Ομάδα Παρεμπορίου) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, στην περιοχή του Πειραιά.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς εντοπίστηκε να εμπορεύεται μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 27χρονο και εξακρίβωσαν τη δράση του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τόσο στην κατοχή του όσο και στο σπίτι του:

  • 16.656 πακέτα τσιγάρα, και
  • 1.891 συσκευασίες καπνού,

όλα χωρίς τις προβλεπόμενες ταινίες γνησιότητας και φορολόγησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
