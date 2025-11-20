Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε οδηγό ταξί

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου 2025 στον Πειραιά έναν 34χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απείθειας, απειλής, εξύβρισης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, κλοπής και σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 34χρονος μπήκε σε ταξί που οδηγούσε 51χρονος ημεδαπός και ζήτησε να τον μεταφέρει στον προορισμό του. Όταν ο οδηγός αρνήθηκε, καθώς το όχημα είχε ήδη δεσμευτεί από άλλον πελάτη μέσω εφαρμογής, ο δράστης εξαγριώθηκε.

Άρχισε να απειλεί και να υβρίζει τον οδηγό, προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό του ταξί, του άρπαξε χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τον γρονθοκόπησε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 34χρονο. Εκείνος, όμως, συνέχισε την επιθετική συμπεριφορά και σε βάρος των αστυνομικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

