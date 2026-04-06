Πειραιάς: Συνελήφθη 66χρονος μετά από επεισόδιο με αστυνομικό για κλήση σε παράνομη στάθμευση

Ένα επεισόδιο που ξεκίνησε από έλεγχο για παράνομη στάθμευση κατέληξε στη σύλληψη ενός 66χρονου το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν στο σημείο έπειτα από σχετικό σήμα, προκειμένου να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τροχονομική παράβαση. Κατά τη διαδικασία βεβαίωσης της κλήσης, ο ιδιοκτήτης του οχήματος φέρεται να πλησίασε τον αστυνομικό και να αντέδρασε με έντονο τρόπο, επιχειρώντας να σταματήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η υπόθεση, όπως καταγράφεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, πήρε γρήγορα μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο 66χρονος φέρεται να προκάλεσε φθορά στο μπλοκ βεβαίωσης της παράβασης, να εξύβρισε και να απείλησε τον αστυνομικό, ενώ στη συνέχεια φέρεται να άσκησε και βία σε βάρος του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση, απείθεια, απειλή και υπεξαγωγή εγγράφου. Ακολούθως οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ΕΛ.ΑΣ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



