Πειραιάς: Βίντεο από ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Με όπλο απείλησε υπαλλήλους και διέφυγε
Βίντεο από τη στιγμή της ένοπλης ληστείας σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά έρχεται στο φως, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που καταγράφει καρέ-καρέ τη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά, αποτυπώνοντας τη στιγμή εισόδου του δράστη στο κατάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απείλησε τους εργαζόμενους με όπλο, αποσπώντας χρηματικό ποσό, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί. Αμέσως μετά τη ληστεία εγκατέλειψε το σημείο πεζός.
Η αστυνομία πραγματοποιεί εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας και το οπτικό υλικό, προκειμένου να ταυτοποιήσει και να εντοπίσει τον δράστη.
