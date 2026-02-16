Πειραιάς: Βίντεο από ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ – Με όπλο απείλησε υπαλλήλους και διέφυγε

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που καταγράφει καρέ-καρέ τη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά, αποτυπώνοντας τη στιγμή εισόδου του δράστη στο κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απείλησε τους εργαζόμενους με όπλο, αποσπώντας χρηματικό ποσό, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί. Αμέσως μετά τη ληστεία εγκατέλειψε το σημείο πεζός.

Η αστυνομία πραγματοποιεί εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας και το οπτικό υλικό, προκειμένου να ταυτοποιήσει και να εντοπίσει τον δράστη.





