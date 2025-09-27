Πειστική εμφάνιση για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στην πρόβα τζενεράλε ΦΩΤΟ

Στην πρόβα τζενεράλε ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της National League 1 η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου νίκησε στην Πάτρα την Ακαδημία Ελευσίνας 79-63.

Ο Παναθηναϊκός πρωτιά με το…καλημέρα στη League Phase του Europa League

Η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη στην άμυνα, ειδικά στην επανάληψη, «δάγκωνε» και με επί μέρους 47-29 έφτασε στη φιλική νίκη με 79-63.

Πρόβλημα για την Ένωση αποτελεί η τραυματισμός (διάστρεμμα) του Καφέζα.

Τα δεκάλεπτα: 10-20, 32-34, 58-49, 79-63.

Θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου θα παίξει εντός έδρας με τον Ηλυσιακό του Αντώνη Φώτση, ο οποίος συνεχίζει το μπάσκετ και το απολαμβάνει στα 47 του χρόνια!

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



