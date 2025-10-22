Πειθαρχική δίωξη εις βάρος της ΑΕΚ για τον προπηλακισμό Λανουά

Με την ολοκλήρωση του ντέρμπι των Δικεφάλων στην OPAP Arena η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατήγγειλε τον προπηλακισμό του Γάλλου αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά (το σκηνικό εκτυλίχθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα) με τον πρόεδρο της ΚΕΔ να αποχωρεί στο ημίχρονο.

Η ΑΕΚ από την πλευρά ενημέρωσε ότι δεν υπήρξε προπηλακισμός αλλά μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο, ωστόσο ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε σήμερα πειθαρχική δίωξη σε βάρος της Ένωσης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΟ:

«Από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 19-10-2025 στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφωνήθηκαν υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ.»

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



