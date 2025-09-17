Πέλλα: Ηλικιωμένος κατηγορείται για θανάτωση γάτας πετώντας την στο δρόμο

Ένας 73χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων

17 Σεπ. 2025 9:22
Pelop News

Νέο περιστατικό με θύμα ένα ζώο συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Πέλλας. Ένας 73χρονος, σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου της περιοχής Άθυρα, φέρεται να πέταξε με δύναμη στο οδόστρωμα μία γάτα που κρατούσε στα χέρια του, με αποτέλεσμα ο τραυματισμός να είναι θανάσιμος.

Τρομοκρατημένοι κάτοικοι στον Νέο Μαρμαρά: Λύκος επιτέθηκε σε 5χρονη στη Χαλκιδική ΒΙΝΤΕΟ

Οι Αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ ο ηλικιωμένος κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας που προστατεύει την ευζωία των ζώων. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με πολίτες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την πράξη.

Η νομοθεσία περί ευζωίας των ζώων προβλέπει αυστηρές ποινές για όσους προκαλούν σωματική βλάβη ή θάνατο σε κατοικίδια και αδέσποτα ζώα, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να αναφέρουν παρόμοια περιστατικά ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους.
