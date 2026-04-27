Πέλοπας: Δευτεραθλητής Ελλάδας ο Γιάννης Γιαννακόπουλος

Τεράστια επιτυχία για τον αθλητή Γιάννη Γιαννακόπουλο του Πέλοπα. Συγκεκριμένα, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000 μέτρων που διεξήχθη το Σάββατο 25/4 στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου με διοργανωτή τον Αθηνόδωρο, ο Γιαννακόπουλος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Με πείσμα, σωστή τακτική και ένα τρομερό φινάλε, τερμάτισε σε χρόνο 31:40.23 και κατέκτησε πανάξια το ασημένιο μετάλλιο (2η θέση) στην Ελλάδα στην κατηγορία Κ23!

Η διάκριση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της σκληρής και καθημερινής δουλειάς στις προπονήσεις. Αρωγός σε αυτή τη προσπάθεια η προπονήτριά του, Ολυμπία Λυμπεράτου, που βρίσκεται πάντα δίπλα του και τον καθοδηγεί από τα πρώτα αθλητικά του βήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



