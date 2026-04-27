Πέλοπας: Δευτεραθλητής Ελλάδας ο Γιάννης Γιαννακόπουλος
Ο Γιάννης Γιαννακόπουλος επιβεβαίωσε και στο Αίγιο την αξία του και ο Πέλοπας έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για τον πρωταθλητή του.
Τεράστια επιτυχία για τον αθλητή Γιάννη Γιαννακόπουλο του Πέλοπα. Συγκεκριμένα, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000 μέτρων που διεξήχθη το Σάββατο 25/4 στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου με διοργανωτή τον Αθηνόδωρο, ο Γιαννακόπουλος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Με πείσμα, σωστή τακτική και ένα τρομερό φινάλε, τερμάτισε σε χρόνο 31:40.23 και κατέκτησε πανάξια το ασημένιο μετάλλιο (2η θέση) στην Ελλάδα στην κατηγορία Κ23!
Η διάκριση αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της σκληρής και καθημερινής δουλειάς στις προπονήσεις. Αρωγός σε αυτή τη προσπάθεια η προπονήτριά του, Ολυμπία Λυμπεράτου, που βρίσκεται πάντα δίπλα του και τον καθοδηγεί από τα πρώτα αθλητικά του βήματα.
