Πενσιλβάνια: 11χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του επειδή του πήρε το Nintendo Switch

Μια υπόθεση που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης λογικής εξετάζουν οι αρχές στην Πενσιλβάνια, όπου ένα αγόρι 11 ετών κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του μέσα στο οικογενειακό τους σπίτι.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 13ης Ιανουαρίου στο Ντάνκανον, όταν η αστυνομία κλήθηκε έπειτα από αναφορά για άνδρα που δεν ανταποκρινόταν. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 42χρονο Ντάγκλας Ντιτζ νεκρό στο κρεβάτι του, με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το παιδί φέρεται να πυροβόλησε τον πατέρα του επειδή νωρίτερα του είχε αφαιρέσει την κονσόλα Nintendo Switch και του είχε ζητήσει να πάει για ύπνο. Ήταν, μάλιστα, τα γενέθλια του παιδιού.

Η κρεβατοκάμαρα των γονέων επικοινωνούσε με το δωμάτιο του παιδιού μέσω ντουλάπας, γεγονός που διευκόλυνε την πρόσβασή του στον χώρο. Σύμφωνα με την έρευνα, το αγόρι βρήκε το κλειδί του χρηματοκιβωτίου όπλων στο υπνοδωμάτιο, το άνοιξε αναζητώντας την κονσόλα του και εντόπισε μέσα ένα πυροβόλο όπλο.

Όπως φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς, πήρε το όπλο, το όπλισε και κατευθύνθηκε προς το κρεβάτι όπου κοιμόταν ο πατέρας του. Στη συνέχεια πυροβόλησε μία φορά, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι, όταν ρώτησαν το παιδί τι συνέβη, εκείνο απάντησε ψύχραιμα: «Πυροβόλησα κάποιον», ενώ αργότερα φέρεται να είπε στη μητέρα του: «Σκότωσα τον μπαμπά».

Σύμφωνα με τις αρχές, το παιδί παραδέχτηκε ότι ήταν θυμωμένο, χωρίς ωστόσο να έχει σκεφτεί τις συνέπειες της πράξης του. Τέθηκε υπό κράτηση χωρίς δυνατότητα εγγύησης, ενώ ακρόαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιανουαρίου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της εύκολης πρόσβασης ανηλίκων σε όπλα και των τραγικών συνεπειών που αυτή μπορεί να έχει.

