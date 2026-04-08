Πένθος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς στα 67 του

Μια βαριά απώλεια για το ευρωπαϊκό μπάσκετ έγινε γνωστή την Τετάρτη, καθώς ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς πέθανε σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από μακρά και δύσκολη μάχη με την υγεία του. Σερβικά και μπασκετικά μέσα αναφέρουν ότι τον Μάρτιο είχε επιδεινωθεί η κατάστασή του, με σοβαρά προβλήματα στην καρδιά, στους πνεύμονες και στα νεφρά.

Ο Βουγιόσεβιτς ταύτισε το όνομά του κυρίως με την Παρτιζάν, όπου άφησε το πιο βαρύ αποτύπωμα της καριέρας του. Με τον σύλλογο του Βελιγραδίου κατέκτησε διαδοχικούς εγχώριους τίτλους και οδήγησε την ομάδα στο Final Four της EuroLeague το 2010, ενώ είχε επίσης αναδειχθεί προπονητής της χρονιάς στη διοργάνωση για τη σεζόν 2008-09.

Στην ευρωπαϊκή του διαδρομή εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στην Παρτιζάν, στον Ερυθρό Αστέρα, στην Μπρέσια, στην Πιστόια, στην Πεζάρο και στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, χτίζοντας τη φήμη ενός προπονητή με ισχυρή προσωπικότητα και καθοριστική επιρροή σε γενιές παικτών. Τα επίσημα βιογραφικά του EuroLeague και της ΤΣΣΚΑ επιβεβαιώνουν αυτή τη μακρά πορεία στους πάγκους της Ευρώπης.

Παράλληλα, είχε περάσει και από εθνικές ομάδες, με ρόλους στη Γιουγκοσλαβία U18, στη Σερβία και Μαυροβούνιο, στο Μαυροβούνιο και στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, επεκτείνοντας την επιρροή του και σε διεθνές επίπεδο.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για το σερβικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς δεν υπήρξε απλώς ένας επιτυχημένος προπονητής, αλλά μία μορφή που σφράγισε ολόκληρη εποχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



