Πένθος βαρύ για τον χαμό της εκπαιδευτικού Ειρήνης Καραβίτη

«Έφυγε» από τη ζωή στα 53 της χρόνια, ήταν Διευθύντρια του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων Χαλανδρίτσας

08 Ιαν. 2026 20:50
Pelop News

Βαρύ το πένθος για την οικογένειά της και την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών η Ειρήνη Καραβίτη, Διευθύντρια του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων Χαλανδρίτσας.

Οι Μητροπολίτες Πατρών και Ιρλανδίας στο Τρίκορφο – Στα βήματα του Σεραφείμ του Σάρωφ

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ερυμάνθου Θεόδωρος Μπαρής εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, η οποία έχει ως εξής:

«Με αφορμή την πρόωρη απώλεια της Διευθύντριας του Γυμνασίου- Λυκειακές Τάξεις Χαλανδρίτσας, Ειρήνης Καραβίτη, η οποία «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση αναφέροντας πως:

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την πρόωρη απώλεια της Ειρήνης Καραβίτη, μιας εξαίρετης παιδαγωγού και αφοσιωμένης Διευθύντριας του Γυμνασίου- Λυκειακές Τάξεις Χαλανδρίτσας από το 2023.

Η Ειρήνη Καραβίτη δεν υπήρξε μόνο μια τυπική λειτουργός της εκπαίδευσης. Ως Καθηγήτρια Μουσικός κατάφερε να συνδυάσει την καλλιτεχνική ευαισθησία με τη διοικητική ευθύνη και την αγάπη για τους μαθητές της. Από τη θέση της Διευθύντριας, εργάστηκε για να δημιουργήσει ένα σχολείο ανοιχτό, δημιουργικό και ανθρώπινο.

Το κενό που αφήνει στην εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου μας είναι μεγάλο.

Εκφράζω, τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της, αλλά και τη συμπαράστασή μου στους συναδέλφους της εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, που έχασαν μια πολύτιμη καθοδηγήτρια».

