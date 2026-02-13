Περίεργος καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις, αλλά η θερμοκρασία θα διατηρήσει τις υψηλές τιμές

Σύμφωνα με την ΕΜΥ έντονα θα είναι τα καιρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της χώρας αύριο (14/2/2026), αφού θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες αλλά και χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα διατηρήσει τις υψηλές τιμές της αγγίζοντας τους 20 βαθμούς.

Έρχεται με απειλητική διάθεση η αφρικανική σκόνη, θα «πνίξει» τη χώρα το σαββατοκύριακο

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ κατά τόπους θα ενταθούν.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια τοπικά 7 και στην Κρήτη πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και από αργά το βράδυ στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ πιθανώς κατά τόπους να είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια έως 6, που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 και κατά τόπους έως 20 βαθμούς και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, που βαθμιαία από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι βαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ασθενείς 2 με 4 και βαθμιαία από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία και από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στη Θεσσαλία. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 και κατά τόπους έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια 7 με 8, που γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 5 με 7 και από αργά το βράδυ τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και στη βόρεια Κρήτη έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους 5 με 6 και από το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

