Περιφέρεια: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για παρεμβάσεις του Πρωτογενούς Τομέα

Προδημοσίευση πρόσκλησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη σε παρεμβάσεις του Πρωτογενούς Τομέα.

Περιφέρεια: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για παρεμβάσεις του Πρωτογενούς Τομέα
20 Ιαν. 2026 9:32
Pelop News

Από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνεται ότι έγινε προδημοσίευση που αφορά την Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στις παρεμβάσεις:

-Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην
Ανταγωνιστικότητα», με προϋπολογισμό 200 εκ. ευρώ

-Π3-73-2.2 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ύδατος» με προϋπολογισμό 21,9 εκ. ευρώ

-Π3-73-2.6 «Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις με προϋπολογισμό 40,7 εκ. ευρώ

Οι παρεμβάσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και την Ελλάδα. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η ανωτέρω δαπάνη θα κατανεμηθεί στις Περιφέρειες της Χώρας.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης θα είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών).

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η στήριξη παρέχεται υπό μορφή επιχορήγησης ως ποσοστό επί των δαπανών που έχει εξοφλήσει ο δικαιούχος και κυμαίνεται από 50 έως 70%.

Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων, όπως αυτή θα οριστεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τα παραπάνω γίνονται γνωστά, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα οι δυνητικά δικαιούχοι, εν όψει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 «Πειραγμένες» αντλίες καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε πρατήρια σε όλη τη χώρα – 10 συλλήψεις
11:20 Γρίπη: Έως 1.200 εισαγωγές την εβδομάδα – Προειδοποίηση Τζανάκη για πίεση στο ΕΣΥ και διψήφιο αριθμό θανάτων
11:16 Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Για ποια οχήματα απαγορεύεται η διέλευση
11:15 Εγκλωβίστηκαν στα χιόνια στη Δίρφυ Ευβοίας: Επιχείρηση απεγκλωβισμού για δύο νεαρούς από την Αθήνα
11:10 Επέστρεψε η πλαϊνή χωρίστρα με όγκο ΦΩΤΟ
11:08 Μπήκε από τη μεσοτοιχία και «σήκωσε» μπουφάν: διάρρηξη τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Βάρης
11:05 Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων και φόβοι για φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας
11:03 Κυριάκος Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών»
11:02 Πάτρα: Παρουσιάζεται το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας 2025» ύψους 23 εκατ. ευρώ
11:00 Σταθερές οι τιμές στην Πάτρα – Στα 1,07–1,13 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης
10:59 ΕΠΣ Αχαΐας: Η Αστυνομία βάζει μπλόκο σε μετακίνηση φιλάθλων!
10:56 Καραχάλιος για Καρυστιανού: Υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου
10:43 Κλειστό το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, ποια είναι ανοικτά
10:42 Συλλήψεις μεταναστών σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα
10:38 Καρυστιανού: «Σκόπιμη διαστρέβλωση» των δηλώσεων για τις αμβλώσεις
10:34 Αχαΐα: Πώς έγινε το τροχαίο με θύμα 30χρονο δικυκλιστή ΦΩΤΟ
10:29 Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 4.700 δολάρια
10:23 Διήμερη ήχηση σειρήνων στην Αιτωλοακαρνανία
10:21 Συνεδρίαση Πολιτικής Γραμματείας ΠΑΣΟΚ
10:09 Πάτρα: Καιρικά προβλήματα με διακοπές ρεύματος και πτώσεις δένδρων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ