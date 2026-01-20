Περιφέρεια: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για παρεμβάσεις του Πρωτογενούς Τομέα

Από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ανακοινώνεται ότι έγινε προδημοσίευση που αφορά την Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στις παρεμβάσεις:

-Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην

Ανταγωνιστικότητα», με προϋπολογισμό 200 εκ. ευρώ

-Π3-73-2.2 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην

εξοικονόμηση ύδατος» με προϋπολογισμό 21,9 εκ. ευρώ

-Π3-73-2.6 «Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις

γεωργικές εκμεταλλεύσεις με προϋπολογισμό 40,7 εκ. ευρώ

Οι παρεμβάσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και την Ελλάδα. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η ανωτέρω δαπάνη θα κατανεμηθεί στις Περιφέρειες της Χώρας.

Δικαιούχοι της Παρέμβασης θα είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών).

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η στήριξη παρέχεται υπό μορφή επιχορήγησης ως ποσοστό επί των δαπανών που έχει εξοφλήσει ο δικαιούχος και κυμαίνεται από 50 έως 70%.

Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων, όπως αυτή θα οριστεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Τα παραπάνω γίνονται γνωστά, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα οι δυνητικά δικαιούχοι, εν όψει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

