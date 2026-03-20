Περιπέτεια με αίσιο τέλος: Μαθητές εγκλωβίστηκαν σε χιονοθύελλα στην Ευρυτανία

Στιγμές αγωνίας έζησαν 30 μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου, όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν εγκλωβίστηκε λόγω έντονης χιονόπτωσης σε δύσβατο σημείο της διαδρομής Αγρίνιο – Καρπενήσι, στην Ευρυτανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 19 Μαρτίου, όταν η θεατρική ομάδα του σχολείου, μαζί με έξι συνοδούς, επέστρεφε από εκδρομή στο Αγρίνιο. Λίγο μετά τις 20:00, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης, προκαλώντας ανησυχία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Για τον απεγκλωβισμό κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις από τις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην περιοχή «Αραποκεφάλα», όπου μηχανήματα έργου επιχείρησαν να ανοίξουν τον δρόμο που είχε καλυφθεί από το χιόνι.

Στο σημείο έσπευσαν και γονείς των μαθητών, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την κατάσταση και περίμεναν με αγωνία την εξέλιξη της επιχείρησης.

Τρεις ώρες αγωνίας μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Έπειτα από περίπου τρεις ώρες συντονισμένων ενεργειών, τα συνεργεία κατάφεραν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση και να δημιουργήσουν ασφαλείς συνθήκες για τη συνέχιση της διαδρομής.

Το λεωφορείο, υπό τη συνοδεία μηχανημάτων της Περιφέρειας και οχημάτων της Πολιτικής Προστασίας, έφτασε τελικά στο Καρπενήσι, με όλους τους επιβαίνοντες σώους και χωρίς τραυματισμούς.

«Μια περιπέτεια που είχε αίσιο τέλος»

«Ήταν μια περιπέτεια που είχε αίσιο τέλος. Αφού καθαρίστηκε ο δρόμος, μηχάνημα της ΠΕ Ευρυτανίας και όχημα της Πολιτικής Προστασίας συνόδευσαν το λεωφορείο μέχρι το Καρπενήσι», δήλωσε ο προϊστάμενος Κώστας Ντρίβας, περιγράφοντας τις προσπάθειες που έγιναν για τον απεγκλωβισμό.

Παρά την ταλαιπωρία και την έντονη αγωνία, η περιπέτεια των μαθητών ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, αναδεικνύοντας τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης των αρμόδιων αρχών σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

