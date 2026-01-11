Περίπου 150.000 ευρώ αποζημίωση θα λάβει ο πατέρας της δολοφονημένης Δώρας Ζέμπερη από τον Δήμο Αθηναίων

Εννέα χρόνια μετά την άγρια δολοφονία της 32χρονης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη με 14 μαχαιριές στο Β’ Νεκροταφείο της Αθήνας, το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση για την αποζημίωση του πατέρα της Κώστα με 80.000 ευρώ συν τους τόκους, λόγω ελλιπών μέτρων ασφαλείας.

Η Δώρα είχε πάει απογευματινές ώρες του Οκτωβρίου του 2017 στο νεκροταφείο για να ανάψει το καντήλι σε τάφο κοντινού της προσώπου, όταν δέχτηκε επίθεση και μαχαιρώθηκε 14 φορές από τον Εμ. Σοροπίδη για να τη ληστέψει. Ο 66χρονος σήμερα δράστης είχε καταδικαστεί σε δις ισόβια ενώ ο πατέρας της 32χρονης είχε κάνει αγωγή στον δήμο Αθηναίων για ελλιπή μέτρα ασφαλείας, διότι πρόκειται για χώρο που είναι στην ιδιοκτησία του.

Το δικαστήριο αποφάσισε να δοθούν πάνω από 80.000 ευρώ συν τους τόκους στον πατέρα της Δώρας ως αποζημίωση, σύμφωνα με το STAR. Το ποσό μαζί με τους τόκους ανέρχεται σε περίπου 150.000 ευρώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του κ. Ζέμπερη, Απόστολο Λύτρα.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι υπήρχε ευθύνη και των αρμοδίων του χώρου του νεκροταφείου γιατί δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας. Εξεδόθη η απόφαση του δικαστηρίου που αποζημιώνει τον πατέρα της Δώρας συν τους τόκους όλων αυτών των ετών. Το συνολικό ποσό ανέρχεται περίπου στις 150.000 ευρώ», δήλωσε ο κ. Λύτρας.

Το συγκεκριμένο έγκλημα είχε σοκάρει το Πανελλήνιο, λόγω της αγριότητας του. Η νεαρή γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, με τον Εμ. Σοροπίδη να υποστηρίζει αρχικά πως είχε πάει στο νεκροταφείο για να κλέψει. Εκεί είδε τυχαία την 32χρονη εφοριακό, την πλησίασε και με μαχαίρι την απείλησε να του δώσει την τσάντα της.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, η κοπέλα αντέδρασε και τότε εκείνος της επιτέθηκε μαχαιρώνοντας την θανάσιμα. Στη συνέχεια, της άρπαξε την τσάντα και εξαφανίστηκε. Λίγο μετά τη δολοφονία έγινε γνωστό ότι είχε πουλήσει το κινητό τηλέφωνο της κοπέλας για 20 ευρώ.

Κατά την ανάκριση, που διενεργήθηκε, ωστόσο, για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο 60χρονος είχε καταθέσει υπόμνημα αλλάζοντας τις θέσεις του. Όπως υποστήριζε, τότε, οι ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας της νεαρής γυναίκας είναι άλλοι. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τον είχαν πλησίασαν δύο άτομα και του είπαν ότι θέλουν να σκοτώσει την νεαρή γυναίκα, λόγω της θέσης που είχε στην εφορία. Του έταξαν – όπως είχε υποστηρίξει – 30.000 ευρώ ενώ τον είχαν προμηθεύσει με ναρκωτικά. Βέβαια, η αξιοπιστία των συγκεκριμένων στοιχείων είχε εξεταστεί τότε από τον ανακριτή, ο οποίος έκρινε προφανώς ότι δεν μπορεί να έχουν βάση ή δεν είναι επαρκή. Για το λόγο αυτό άλλωστε δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες και σε άλλα πρόσωπα ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση.

Ο Σοροπίδης καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια χωρίς κανένα ελαφρυντικό τόσο στο πρωτόδικο δικαστήριο όσο και στο εφετείο.

Να σημειωθεί ότι η αδικοχαμένη Δώρα Ζέμπερη εργάζονταν από το 2013 στη ΔΟΥ Πειραιά ως ελεγκτής.

