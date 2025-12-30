Περιστέρι: Βασιλόπιτα για το Γκίνες, ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα

30 Δεκ. 2025 20:17
Μια γιορτή αρωμάτων και γεύσης πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι, καθώς η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου, πιστοί στο ραντεβού τους, δημιούργησαν και φέτος και παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας – και πιθανότατα ολόκληρου του κόσμου.

Τα νούμερα προκαλούν ίλιγγο: Για την παρασκευή της χρησιμοποιήθηκαν 6,2 τόνοι αλεύρι και 6.500 αυγά, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ξεπερνά σε μήκος τα 100 μέτρα. Πολίτες από το Περιστέρι και τις γύρω περιοχές καταφθάνουν στο σημείο, περιμένοντας να δοκιμάσουν το γλυκό που ετοίμασαν με μεράκι δεκάδες βιοτέχνες αρτοποιοί.

«Αν όχι η μεγαλύτερη, σίγουρα η πιο γλυκιά βασιλόπιτα στον κόσμο»

Ο «αρχιτέκτονας» αυτής της προσπάθειας, Παναγιώτης Σαχινίδης, Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, μιλώντας για το εγχείρημα, δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για το αποτέλεσμα αλλά και τη συνεργασία με τον Δήμο.

«Είμαι ο Πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων, Περιχώρων και είμαστε οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο Περιστερίου, τον κύριο Παχατουρίδη και όλο το δήμο και το επιτελείο του -που είναι φοβεροί- για την υλοποίηση αυτής της υπέροχης βραδιάς, που είναι ίσως η μεγαλύτερη πίτα στον κόσμο. Αν δεν είναι στον κόσμο, είναι η πιο γλυκιά σ’ όλο τον κόσμο» ανέφερε ο κ. Σαχινίδης.

Ένα πρότζεκτ 10 τόνων με τη συνεργασία 35 αρτοποιείων!

Περιγράφοντας τη σχεδόν «χολιγουντιανή» επιχείρηση που στήθηκε για να φτάσουμε στη σημερινή γιορτή, ο κ. Σαχινίδης τόνισε πως πρόκειται πλέον για θεσμό.

«Αυτό που κάνουμε τώρα πάλι φέτος είναι ένας θεσμός τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια. Είναι γύρω στα 100 μέτρα περίπου, γύρω στους 10 τόνους βάρος. Έχουν δουλέψει γύρω στα 35 βιοτεχνικά αρτοποιεία σε όλη την Αθήνα, συνάδελφοί μου αρτοποιοί, πολλά παιδιά έτσι αρτοποιών και έχουμε υλοποιήσει ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο είναι όλη η γλύκα των αρτοποιών της Αθήνας έχει έρθει σ’ αυτό το υπέροχο τραπέζι που καλούμε όλο τον κόσμο από όλη την Αθήνα να έρθει να γευτεί αυτή την ωραία βασιλόπιτα» σημειώνει.

Όσο για το τεχνικό κομμάτι της ένωσης των κομματιών, εξήγησε: «Έχουν ενωθεί οι πίτες, ναι με λαμαρίνες έχουν ενωθεί, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό σε μία πλευρά. Έχουν πασπαλιστεί, έχουν μπει οι κανέλες, όλα τα αρωματικά τους και είναι έτοιμο το απόγευμα να γίνει η κοπή και να μοιραστεί στον κόσμο».

«Ο φούρνος είναι ο κοινωνικός φάρος της γειτονιάς»

Πέρα από τα ρεκόρ και τα μεγέθη, η εκδήλωση έχει βαθύ συμβολισμό για τον κλάδο των αρτοποιών.

«Είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία διότι δείχνουμε τον παλμό των αρτοποιών της Αττικής», σημείωσε ο κ. Σαχινίδης. «Οι αρτοποιοί σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα, αγαπάνε αυτό που κάνουνε, είναι βιοτέχνες, είναι ο κοινωνικός φάρος της κάθε γειτονιάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την ‘Ελλάδος Άρτος’, που είναι η πρώτη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η οποία βοηθάει με τους εθελοντές της να μοιραστεί η πίτα, να φτιαχτεί».

 

