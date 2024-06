Περού: Aκυρώθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό 7 Ρίχτερ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Σεισμός 7 βαθμών στην Αρεκίπα του Περού, χωρίς θύματα μέχρι στιγμής.

Η κυβέρνηση του Περού ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως παρακολουθεί την κατάσταση «για να αξιολογήσει τις ζημιές και να καθορίσει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν».

Το Εθνικό Κέντρο Πρεοειδοποίησης για Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε πως υπάρχει απειλή για τσουνάμι από το σεισμό, προσθέτοντας ότι κύματα ύψους 1 έως 3 μέτρων πάνω από τη στάθμη της πλημμυρίδας καταγράφηκαν σε τμήματα των ακτών του Περού.

Ωστόσο ο πρωθυπουργός του Περού Γκουστάβο Αντριάνσεν δήλωσε πως η προειδοποίηση για τσουνάμι στα παράλια της Αρεκίπα ακυρώθηκε.

Ο Κάρλος Σανάμπρια, σύμβουλος της περιφερειακής κυβέρνησης της Αρεκίπα, δήλωσε στον τοπικό ραδιοσταθμό RPP πως υλικές ζημιές αναφέρθηκαν σε μερικές συνοικίες και κάτοικοι βγήκαν τρομαγμένοι από τα σπίτια τους, όμως δεν έχει πληροφορίες για θανάτους ή τραυματισμούς.

Ο Φλάβιο Αρανγκουρέν, ο δήμαρχος της συνοικίας Γιάουκα στην επαρχία Καραβέλι της Αρεκίπα, δήλωσε στον RPP πως μερικοί τοίχοι σπιτιών στη συνοικία κατέρρευσαν. Πρόσθεσε ωστόσο πως δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

