Πεσκόφ: Ετοιμαζόμαστε να ενημερωθούμε από τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο με την Ουκρανία

Το Politico ανέφερε ότι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στο Μαϊάμι το σαββατοκύριακο και ότι η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει τον Κίριλ Ντμίτριεφ, τον απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για επενδύσεις.

Πεσκόφ: Ετοιμαζόμαστε να ενημερωθούμε από τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο με την Ουκρανία
18 Δεκ. 2025 15:08
Pelop News

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για επαφές με τις ΗΠΑ ώστε να λάβει λεπτομέρειες για τις αμερικανικές συνομιλίες με ευρωπαϊκές δυνάμεις και την Ουκρανία για μια πιθανή ειρηνευτική διευθέτηση που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Το Politico ανέφερε ότι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στο Μαϊάμι το σαββατοκύριακο και ότι η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει τον Κίριλ Ντμίτριεφ, τον απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για επενδύσεις.

Ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης για συνάντηση στο Μαϊάμι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι προγραμματίζονται επαφές με τις ΗΠΑ.

«Όντως προετοιμάζουμε ορισμένες επαφές με τους Αμερικανούς ομολόγους μας προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες για τα αποτελέσματα της δουλειάς που έχουν κάνει οι Αμερικανοί με τους Ευρωπαίους και την Ουκρανία», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Οι ΗΠΑ είχαν συνομιλίες με τη Ρωσία και ξεχωριστά με το Κίεβο και Ευρωπαίους ηγέτες επί προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά δεν επετεύχθη συμφωνία.

Ο Πούτιν δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι η Ρωσία θα καταλάβει περισσότερο έδαφος στην Ουκρανία δια της βίας αν το Κίεβο και Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν δεσμευτούν όσον αφορά τις αμερικανικές προτάσεις για μια διευθέτηση.

Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι στέκονται στο πλευρό του Κιέβου και ότι αν η Ρωσία νικήσει στην Ουκρανία, η Μόσχα θα επιτεθεί μια μέρα σε μέλος του NATO. Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένως απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία θα επιτεθεί σε μέλος του NATO, λέγοντας ότι πρόκειται για ανοησίες.

Η Ρωσία ελέγχει το 19,2% της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας που προσάρτησε το 2014, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς, μεγάλο μέρος των περιφερειών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, και τμήματα τεσσάρων άλλων περιφερειών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:20 «Χρησιμοποίησαν βαριά ονόματα των φυλακών», αποκαλύψεις του δικηγόρου του Μαζωνάκη
18:09 «Τον είδα δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του σε εκκλησία», νέα στοιχεία και μαρτυρίες για τον 33χρονο γιατρό
18:00 Πάτρα: Κραυγή για τον Πύργο Πετμεζά στον Καστελλόκαμπο – Εικόνα εγκατάλειψης
17:55 Ζελένσκι: Θέλουμε ευρωπαϊκή απόφαση για τα ρωσικά assets πριν το τέλος του χρόνου
17:46 Ισλαμικό Κράτος: Χαρακτηρίζει «πηγή υπερηφάνειας» τις δολοφονίες στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας
17:34 ΕΦΕΤ: Οδηγίες για τους καταναλωτές για ασφαλή κατανάλωση τροφίμων ενόψει Χριστουγέννων
17:27 Γιατί τελειώνει ο Κώστας Τσιμίκας από τη Ρόμα
17:24 Ο αντικειμενικός προσδιορισμός εισοδήματος: ένα αναχρονιστικό εργαλείο σε μια ψηφιακή οικονομία
17:16 Χειμερινές αποδράσεις στα βουνά της Ελλάδας: Προορισμοί με χιόνι, παράδοση και αυθεντικές εμπειρίες
17:13 «Μήνυση και αγωγή αν δεν ανακαλέσει, με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία», εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου
17:08 Χαμός στη Βουλή της Αλβανίας: Πιάστηκαν στα χέρια και άναψαν καπνογόνα ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες – Τι θα γίνει τις γιορτές
17:00 Δυτική Αχαΐα: Οι απαλλοτριώσεις «φρενάρουν» κρίσιμα έργα – Τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί
16:52 Προβολή της ταινίας «Θεραπεύοντας τον Φόβο» στον Πολυχώρο ROYAL
16:41 Δολοφονία Βαλυράκη – Αυτόπτης μάρτυρας: «Ήταν σαν να του τη στήσανε»
16:32 Υποτονική η κίνηση στα καταστήματα της Πάτρας – «Tο πρόβλημα είναι το άδειο πορτοφόλι»
16:24 Καρδιακό έμφραγμα: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε και η σημασία της άμεσης αντιμετώπισης
16:16 Η Κίνα αντιδρά για την πώληση αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν: «Οι ΗΠΑ να τιμήσουν τις ιερές δεσμεύσεις των ηγετών τους»
16:08 Η Αποκέντρωση είναι  πρόοδος 
16:00 Το «ατόπημα» του Ιορδάνη Χασαπόπουλου με το Καρναβάλι της Πάτρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ