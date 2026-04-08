Πέταξε για το Οσιγεκ η Εθνική Ομάδα Ενόργανης Γυμναστικής

Αναχώρησε χθες η Εθνική Ομάδα Ενόργανης Γυμναστικής με προορισμό το Osijek της Κροατίας, όπου θα συμμετάσχει στο FIG World Cup 2026 από τις 9 έως τις 12 Απριλίου.

Η συμμετοχή στο World Cup του Osijek αποτελεί μια κορυφαία αγωνιστική δοκιμασία, που θα δώσει στους Έλληνες αθλητές την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν την καλή τους κατάσταση και να συλλέξουν πολύτιμες εμπειρίες και βαθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το World Cup παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, καθώς είναι το τελευταίο της χρονιάς, μετά την ακύρωση του αντίστοιχου αγώνα που θα διεξαγόταν στη Ντόχα του Κατάρ.

Προκριματικοί – 09/04/2026 (14:00–19:30):

Αθανασία Μεσίρη: Άλμα και Δίζυγο

Παγώνη Αρετή – Παρασκευή: Δίζυγο

Προκριματικοί – 10/04/2026 (14:00–20:50):

Αθανασία Μεσίρη: Έδαφος

Παγώνη Αρετή – Παρασκευή: Δοκός

Σουλελέ Μιχαέλα: Δοκός – Έδαφος

Την ομάδα συνοδεύουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές Ηλίας Τσομπάνογλου και Ντιάνα Ντούντεβα, καθώς και η διεθνής κριτής Σολωμονίδου Μαρία, διασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη εκπροσώπηση της ελληνικής γυμναστικής στη διοργάνωση της FIG.

