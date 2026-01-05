«Πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια στον Παναμά, φουσκάλες σε όλο της το σώμα», μαρτυρία από συνταξιδιώτισσα της συμβολαιογράφου από την Κεφαλονιά

Πλέον θλίψη και αγωνία επικρατεί στα συγγενικά και φιλικά πρόσωπα του δικηγόρου και της συμβολαιογράφου από την Κεφαλονιά. Οι δύο τους όπως συνήθισαν στις εορτές των Χριστουγέννων βρίσκονταν σε χώρα του εξωτερικού και θα παρέμειναν εκεί για 12 ημέρες, όμως το ταξίδι στον Παναμά κατέληξε σε τραγωδία.

Μυστήριο με ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά στον Παναμά: Πέθανε αιφνιδίως η σύζυγος – Σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγος στο Παρίσι

Για φέτος είχαν επιλέξει ως προορισμό τους την Κόστα Ρίκα και τον Παναμά. Το γκρουπ της μαζί με τους ίδιους αποτελούνταν από 26 άτομα και έφυγαν από την Ελλάδα, τέσσερις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Θα παρέμεναν μέχρι το μεσημέρι της 2ας Δεκεμβρίου στην Κεντρική Αμερική και έπειτα θα επέστρεψαν στη Κεφαλλονιά. Ωστόσο η γυναίκα έφυγε από τη ζωή το πρωί της 2ας Ιανουαρίου του 2026, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων και συμπτώματα γρίπης Α.

«Φύγαμε στις 21 Δεκεμβρίου 2025 για να πάμε Κόστα Ρίκα και Παναμά. Ήμασταν 26 άτομα στο γκρουπ, όπου υπήρχαν πάρα πολλοί γιατροί, καθώς και ένα ζευγάρι από την Κεφαλονιά. Ο άνδρας ήταν δικηγόρος και η σύζυγος του συμβολαιογράφος. Όλα ήταν μια χαρά.

Πήγαμε σε διάφορα μέρη και, μετά από περίπου 7 ημέρες, περάσαμε τα σύνορα του Παναμά. Εκεί, σε ένα νησάκι της Καραϊβικής, στο Κολόν, που βρίσκεται στο αρχιπέλαγος Μπόκας ντελ Τόρο, η κυρία άρχισε να έχει έναν έντονο πονοκέφαλο. Εκείνη την ημέρα παίρναμε εσωτερική πτήση από το Κολόν, από το νησάκι, για τον Παναμά», ανέφερε συνταξιδιώτισσα του ζευγαριού και πρόσθεσε: «Παραπονιόταν για μία με δύο ημέρες για πονοκέφαλο και το βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου όταν φτάσαμε στον Παναμά, την έπιασε κρίση βήχα».

Στη συνέχεια όπως περιγράφει η γυναίκα που βρίσκονταν στο ίδιο ταξιδιωτικό γκρουπ με το ζευγάρι, ο δικηγόρος κάλεσε γιατρό προκειμένου να εξετάσει τη σύζυγο του.

«Φώναξε το γιατρό κι αυτός ήρθε στο ξενοδοχείο. Την είδε, την εξέτασε και της είπε να πάρει ένα σιρόπι για τον βήχα, το οποίο και πήρε. Στις 31 Δεκεμβρίου θα πηγαίναμε σε ένα νησάκι, σε κάτι Ινδιάνους. Εκείνη έμεινε στο ξενοδοχείο να ξεκουραστεί γιατί δεν ένιωθε καλά, όμως ο άνδρας της ήρθε μαζί μας. Το μεσημέρι, όταν γυρίσαμε στο ξενοδοχείο, ο σύζυγός της τη βρήκε στο δωμάτιο με φουσκάλες σε όλο της το σώμα».

Αμέσως ο σύζυγος την μετέφερε σε ιδιωτικό νοσοκομείο της χώρας της Κεντρικής Αμερικής, όπου εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Την πήγε σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό νοσοκομείο στον Παναμά, όπου στη συνέχεια την έβαλαν στην εντατική. Παρουσίασε επιπλοκές, έκανε νεφρική ανεπάρκεια και πέθανε το πρωί της 2ας Ιανουαρίου. Έπαθε πολυοργανική ανεπάρκεια. Επίσης, μέσα στο νοσοκομείο βρήκαν ότι είχε και γρίπη Α. Όλοι πάθαμε σοκ», λέει η συνταξιδιώτισσα του ζευγαριού και αναφέρει ότι «ο δικηγόρος έφυγε από τον Παναμά με διαφορετική πτήση από εκείνη που ταξίδεψε το υπόλοιπο γκρουπ».

Μάλιστα όπως πληροφορήθηκε τόσο η ίδια όσο και τα υπόλοιπα άτομα του γκρουπ ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Παρισιού.

«Ο σύζυγός της αποφάσισε να φύγει στις 2 Ιανουαρίου το βράδυ με άλλη πτήση μέσω Παρισιού. Τελικά μάθαμε ότι ξεκίνησε να ταξιδεύει και, αφού έφτασε στο Παρίσι, άρχισε να εκδηλώνει πυρετό. Μπήκε στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εντατική σε νοσοκομείο στο Παρίσι και η κατάστασή του είναι πάρα πολύ σοβαρή».

