Μυστήριο με ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά στον Παναμά: Πέθανε αιφνιδίως η σύζυγος – Σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγος στο Παρίσι

Αιφνίδιο και σοβαρό πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια ταξιδιού – Σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών από τις Αρχές.

Μυστήριο με ζευγάρι Ελλήνων από την Κεφαλονιά στον Παναμά: Πέθανε αιφνιδίως η σύζυγος – Σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγος στο Παρίσι
05 Ιαν. 2026 16:40
Pelop News

Μπροστά σε μια ιδιαίτερα περίεργη και σύνθετη υπόθεση βρίσκονται οι Αρχές, αναφορικά με ζευγάρι Ελλήνων που βρισκόταν σε ταξίδι στον Παναμά για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η σύζυγος, Αθανασία Καρακούση, συνταξιούχος συμβολαιογράφος, έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή ενώ βρισκόταν στον Παναμά, ενώ ο σύζυγός της, ο γνωστός δικηγόρος Λάμπρος Θεοτοκάτος, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο στο Παρίσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι αντιμετώπισε ξαφνικά σοβαρό πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Παναμά. Η Αθανασία Καρακούση, με καταγωγή από τη Λαμία και πολυετή επαγγελματική διαδρομή άνω των 35 ετών στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς, προσβλήθηκε από βαριά λοίμωξη. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και κατέληξε μέσα σε λίγες ώρες.

Ο σύζυγός της παρουσίασε επίσης σοβαρά συμπτώματα κατά το ταξίδι της επιστροφής. Με υψηλό πυρετό και έντονη επιδείνωση της υγείας του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά και νοσηλεία του σε νοσοκομείο στο Παρίσι, όπου παραμένει διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο πλευρό του δικηγόρου βρίσκεται η κόρη του, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Άτομα από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρουν ότι συνήθιζαν κάθε χρόνο να πραγματοποιούν μακρινά ταξίδια κατά την εορταστική περίοδο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η βαριά λοίμωξη και στα δύο άτομα διερευνώνται, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγικής εξέλιξης.

